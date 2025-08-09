Casi 800 niños protagonizan la gran foto familiar del campamento urbano

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y los concejales Tamara Silva y Armando Ojea, saludaron este viernes en las escaleras de Santa María Nai a los cerca de 800 escolares que participan en el campamento urbano organizado por la asociación juvenil Amencer, con la colaboración del Ayuntamiento.

Esta tradicional propuesta del verano en la ciudad ofrece actividades gratuitas a la juventud ourensana de entre 8 y 16 años, desde el 1 hasta el 13 de agosto. El campamento celebra este año su 38ª edición, con el lema “Una historia con futuro”.

El alcalde felicitó a la asociación Amencer, al colegio Salesianos y a los niños y niñas participantes por los excelentes resultados de este campamento, que en la edición de 2025 alcanza un récord de inscripciones, con la impresionante cifra de casi 800 chicos y chicas. A estos se suman otros 93 que participan en el campamento urbano juvenil, y un total de 99 voluntarios y voluntarias que hacen posible su desarrollo.

Jornadas y actividades

Hasta este viernes, se han llevado a cabo el día de la bienvenida, el de la cultura urbana, el de la provincia, el de la convivencia, y durante este viernes participaron en la visita al centro histórico de la ciudad y realizaron juegos y búsquedas por el casco urbano. Las actividades continuarán la próxima semana, con nuevas citas como el día de los parques, el del agua y el de la despedida.

Posteriormente, de 11.30 a 13.00 horas, por grupos, realizaron actividades y juegos por edades a lo largo de la jornada. Hicieron un juego de rastreo lúdico por el centro (Plaza San Cosme, das Mercedes y Avenida Bos Aires); los de 9 años participaron en un circuito de juegos en la Praza Maior; los de 10 años tuvieron su propio rastreo cultural por el Casco Vello de la ciudad; aquellos de 11 años realizaron un rastreo de pistas en la Rúa do Paseo y en Paz Nóvoa; los de 12 años tuvieron su versión del rastreo usando mapas por el centro de la ciudad; los de 13 años vivieron una “misión imposible” en las galerías Viacambre, San Lázaro, Santo Domingo, Sol y Centrais; mientras los de 14 años lo hicieron versión tipo test por todo el casco viejo; los de 15 años se dieron un baño en Oira; y los de 16 llevaron a cabo su rastreo por WhatsApp.

Por la tarde, como es habitual, la mayoría acudieron a las actividades, de 16:30 a 19:30 horas, en las que disfrutaron del parque de atracciones «tardes do Urbano» a excepción de los de 9 años, a los que les llegó el turno de ir a bañarse a Oira. El resto pudieron disfrutar de actividades como la ludoteca, tebeoteca, sala de juegos infantil y juvenil (nonopoli), ping-pong, futbolín, PlayStation y Wii, escuela de baile, etcétera.

Como novedad en esta edición, se ofrece una gran actividad para los mayores de 14, 15 y 16 años, el juego Deportes. Por la noche, en vez del campamento juvenil, los niños de entre 9 y 10 años pudieron acampar en el colegio Salesianos donde tuvieron un gran juego nocturno por los campos de la escuela.