La Xunta pone en valor el trabajo de control y vigilancia ambiental en aguas del río Miño

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, acompañó a un grupo de agentes ambientales durante una inspección rutinaria en lancha por el río Miño, a su paso por Castrelo de Miño. En la visita puso en valor el trabajo de control que realiza la Xunta para preservar la biodiversidad fluvial, destacando la necesidad de dotar a los agentes de medios adecuados.

Así ensalzó que la embarcación utilizada, una lancha neumática, permite una vigilancia efectiva en cualquier punto de la provincia, tanto en masas de agua navegables como en embalses y subrayó que también facilita el control de pesca o el seguimiento de flora y fauna y puede colaborar en tareas de seguridad ciudadana.