Xinzo comeza as obras para crear un aparcamento con 104 prazas
REDACCIÓN
O Concello de Xinzo de Limia vén de iniciar as obras dun novo aparcadoiro público e gratuíto no barrio do Polígono. O obxectivo é mellorar o acceso aos servizos e á actividade comercial desta zona da vila, gañando espazo útil para o estacionamento sen custo para a veciñanza. O novo espazo estará entre as rúas Río Sil, Río Arnoia e Río Arenteiro, a escasos metros da rúa Dous de Maio, recentemente renovada cun investimento de 205.000 euros, e da tamén mellorada Río Arnoia. Terá unha superficie de 2.700 m², con 98 prazas para vehículos, 6 para motos, firme asfaltado, sistema de alumeado público, rede de sumidoiros e varios accesos.
Dará servizo á zona comercial de Dous de Maio, á rúa A Ladeira, á praza de abastos, ao centro de saúde, ao xulgado e a numerosos negocios locais. O investimento total ascende a un total de 48.141,62 euros (IVE incluído) e será financiado integramente con fondos propios do Concello.
