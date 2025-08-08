Unha nova iluminación realza a beleza da igrexa da Veracruz
Permitirá un aforro enerxético superior ao 60%
redacción
O Carballiño acendeu o mércores pola noite a nova iluminación do templo e da praza da Veracruz. O sistema conta con 47 proxectores e 11 luminarias ambientais, ubicados no perímetro do templo. A intervención supón un salto de calidade respecto á iluminación antiga, coa substitución dos vellos proxectores por novos puntos de luz e a recuperación do deseño lumínico orixinal ideado polo arquitecto Antonio Palacios. A nova iluminación realza a beleza do templo e, ademais, permitirá un aforro enerxético de máis do 60%.
O proxecto de iluminación, financiado con fondos europeos, supuxo un investimento de 87.846 euros. A solución foi consensuada coa oficina técnica de Patrimonio Cultural de Ourense, para garantir o respecto ao conxunto. A actuación incluíu a retirada da iluminación que discorría polo perímetro e cuberta do templo, eliminando tamén o cableado e substituíndo os 78 proxectores e as 11 luminarias existentes por 47 novos proxectores e 11 luminarias ambientais, con LED de alto rendemento.
