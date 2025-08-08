San Xoán de Río se convierte en capital europea de la longevidad

El concello ourensano de San Xoán de Río, uno de los más envejecidos de Europa y con una población de edad más longeva, celebra hoy y mañana el I Festival de la Longevidad, que reunirá a alcaldes, profesionales de la salud y del ámbito social, investigadores y ciudadanía en general para reflexionar, celebrar y dar visibilidad a modelos de vida rural que favorecen una existencia más larga, activa y con propósito de vivir no solo más, sino mejor.

Xosé Miguel Pérez. | Iñaki Osorio

Hoy se dará lectura a un manifiesto y al Plan Generativo por la Longevidad, de donde saldrán todos los posibles proyectos a llevar a cabo y tras el que San Xoán de Río se convertirá en la base central en España de la Red Europa por la Longevidad, con sede en Bruselas.

El festival se enmarca en el Plan de Turismo Xerativo de San Xoán de Río 2025–2035, promovido por la Escola de Turismo Xerativo, entidad referente en la creación de estrategias de desarrollo rural con impacto positivo a través del turismo.

«Desde esta escuela se impulsó el concepto ‘Longevidad y Vida’ como eje transformador, tanto turístico como comunitario. En colaboración con la red profesional de Rural Manager, este enfoque ya está aplicándose en distintos territorios de España y América Latina como herramienta de bienestar, arraigo y dinamización rural», señalan.

El lema «0 es 3»

«Vamos a recibir a los asistentes participantes con el lema ‘0 es 3’ en una pancarta, es decir, ‘cero estrés’ una de las cuestiones que sin duda hace posible que esa vida en el rural sea más activa, sana y por tanto promueva la longevidad junto con el consumo de productos saludables», indica Xosé Miguel Pérez, alcalde de San Xoán d Río.

Este ambicioso proyecto arranca hoy 8 de agosto con un acto institucional que contará con la participación del alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles Remy; la experta en turismo xerativo Isabel Sánchez Tejado (Escuela de Turismo Xerativo) y personas referentes como Maribel Doval Ruiz (Universidade de Vigo) y Chema Faílde (presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología), que presentarán la creación de la 1ª Red Internacional de Pueblos por la Longevidad.

«Queremos construir una red viva de pueblos por la longevidad, en el que se reconozca el valor del envejecimiento activo y saludable; fomentar la salud comunitaria y los hábitos de vida saludables. Revalorizan el patrimonio humano, natural y cultural desde su raíz rural», explica el regidor.

Defender, poner en valor y visibilizar sus formas de vida saludables como legado y como horizonte; compartir aprendizajes y buenas prácticas, fomentando el intercambio entre comunidades; participar activamente en iniciativas comunes, como el Festival Anual de los Pueblos por la Longevidad o reivindicar con orgullo su identidad rural son algunos de los objetivos.

La claves del plan

El alcalde de San Xoán de Río explica que el Plan Generativo de Longevidad que se va a presentar hoy, que es pionero en su género, tiene nueve puntos.

Quiere que el turismo que llegue a este municipio, que está en la candidatura de la Ribeira Sacra para Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, «tenga un impacto positivo, pero que venga a descubrir cómo puede vivir más y mejor. De ahí que digamos que esta zona es matemática 0 es 3; más vida».

Entre esos nuevos puntos para vivir más y mejor «y aunque la gente viva en una ciudad, pueden alimentarse con productos del rural; aprender a tener menos estrés; aprender a hacer una actividad diaria, pues se demuestra que esos mayores no precisan gimnasio, porque hacen actividad en la huerta», indica el alcalde. También «la vida en comunidad es calidad de vida, pues ayuda saber que si una persona no viene un día al bar, ya lo llaman. Esto es una red que falta en otros lugares».

La jornada de ponencias y experiencias relacionadas con envejecimiento activo y longevidad prevista para la jornada de hoy, finalizará con un showcooking a cargo de Agacal y de Mulleres de Río, así como la degustación de vinos de la Ribeira Sacra que será acompañada por el viticultor César Enríquez, Cachín, y la celebración de la Romería de A Veiga. El festival remata el sábado.

«Río cayó de 3.000 vecinos a 500, pero longevos, y eso había que venderlo»

Hace unos lustros, «San Xoán de Río tenía 3.000 habitantes y ahora quedó en 500, aunque en los tres o cuatro últimos años tuvimos aumentos de población. Somos uno de los pueblos más envejecidos, pero de los más longevos de Galicia y Europa, así que había que rentabilizar eso. Vender esa calidad de vida», explica el alcalde.Explica como dato que, «mientras en Europa la edad media es de 42 a 43 años, en Río es de 63,5 y por eso incluso vino el Wall Street Journal a hacer un reportaje, de cuatro páginas, para saber cuáles eran las claves de esa longevidad», añade.Por eso, «trabajamos con la UVigo y con la Sociedad Galega de Xeriatría y Xerontología, porque, pese a la llegada de población joven, en los datos oficiales del INE somos el segundo concello gallego en longevidad, con vecinos que viven más y en mejor estado. De ahí, y de la ubicación de San Xoán de Río en plena Ribeira Sacra, salió la idea de hacer esta iniciativa en la que participarán representantes de toda España».De hecho, «tenemos también muchos vecinos nonagenarios, y el secreto no es cumplir años, sino estar activo. Aquí muchas mujeres están haciendo gimnasia, coreografías, excursiones, talleres de memoria; se trata de evitar o retrasar en lo posible el ingreso en una residencia».Pone como ejemplo de uno de los muchos proyectos que se darán a conocer en este Festival de la Longevidad, el de Pescueza, en Cáceres, que creó itinerarios o carriles pensados para gente mayor, «y compraron incluso coches de golf para llevar a esos mayores a comedores públicos. La Junta de Extremadura se negó a hacerles una residencia y ellos mismos se organizaron para crear su residencia abierta, en la que los mayores están en su casa cuidados y los servicios se dan en distintos puntos. Eso generó mano de obra y hasta volvieron a abrir el colegio. Esta es una de los muchas ideas que se darán a conocer en este Festival de la Longevidad», indica Blecua.