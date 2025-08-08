La ola de calor no frena la tradición: la feria se llena con el termómetro al alza

Ni los más de 41 grados registrados en la ciudad, ni el bochorno sofocante, ni las alertas por altas temperaturas impidieron que decenas de personas acudieran ayer al Campo da Feira de Ourense. La feria de los jueves se celebró con la misma normalidad de siempre, a pesar de la ola de calor que azota la provincia desde el lunes y que, según las previsiones de la Aemet, se prolongará, al menos, hasta el próximo lunes, lo que la convertirá en la más larga del verano.

El recinto estuvo repleto de comensales sin miedo a las altas temperaturas. | Iñaki Osorio

Al mediodía, 39,2 grados indicaba Meteogalicia, pese a una sensación térmica aún superior. Datos todos ellos que no importaron a los comensales más fieles del mercado. Pese a la temperatura, la estampa habitual: el pulpo y el churrasco volvieron a ser protagonistas en mesas llenas donde la bebida fría y el calor sofocante fueron el aderezo de las conversaciones entre vecinos que no quisieron renunciar a una de sus costumbres más arraigadas.

«Vinimos pronto, antes de que calentase mucho. Siempre venimos a la feria, con calor o sin él», explicó Teresa, vecina de Seixalbo, mientras compartía una ración de pulpo con su familia.

Para Jose Rivera, «la feria es cita ineludible siempre que puedo venir. Soy autónomo, así que cuando me pongo la jornada partida ya como aquí». Al calor, importancia la justa, «es uno más en la mesa. Vengo con un compañero que es de buen diente, así que a nosotros la temperatura nos da igual, lo que nos importa es que el pulpo y el churrasco estén igual de buenos que en invierno».

Su petición la validaban en otra mesa Lourdes y su marido Manuel. «Está todo tan exquisito como siempre, la única diferencia es que en invierno venimos abrigados y hoy traemos abanicos», esgrimía.

Trabajo entre brasas

Entre los trabajadores la ilusión ya era menor, «mucho chollo y mucho calor» era el resumen desde detrás de las parrillas, desde donde se trabajaba «malamente» porque las comandas no entienden de temperatura. «No es fácil trabajar así, pero tampoco vamos a decir que no estemos acostumbrados, al final en las ferias en verano siempre se pasa mucho calor, así que mejor pasarlo corriendo entre las mesas, porque eso es que hay ventas», aseguraban las pulperas.

Tras la parte gastronómica, al aire libre, pero bajo techo; los puestos de mercado, donde muchos feriantes optaron por adelantar el montaje y recogieron antes de lo habitual, después de improvisar toldos extra buscando ampliar la sombra.

La afluencia no fue menor que otros jueves. Agosto atrae por igual a vecinos y visitantes que comieron y demostraron la resistencia de la tradición. Sombreros, paraguas, abanicos y botellas de agua congeladas formaron parte del paisaje habitual. «Xa levamos moitos veráns así. Isto é Ourense. Se non é hoxe, é mañá. Sempre temos calor, pero tamén ganas de comer», ilustraba Laureano Sotelo, mientras daba cuenta de un plato de churrasco a la sombra del recinto.

Más calor

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología —Aemet— apunta que el episodio de calor extremo se mantendrá hasta, mínimo, el lunes, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en el valle. Pero en Ourense, el calor y la feria son costumbres, y ninguna faltó este jueves.

La temperatura sí puso en jaque la actividad deportiva

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta suspendió ayer toda la actividad deportiva federada al aire libre hasta las 21.00 horas en numerosos concellos ourensanos, debido a la alerta activada por el episodio de calor extremo. La medida se aplicó con carácter preventivo para proteger a deportistas y menores ante las temperaturas extremas que se registraron durante toda la jornada.

La suspensión afectó a buena parte del territorio de la provincia, desde concellos como Amoeiro, Avión, O Carballiño, Coles o San Cristovo de Cea hasta todos aquellos del área del Miño como A Arnoia, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Pontedeva o Toén.

En la zona de montaña tampoco se libraron, quedaron incluidas localidades como O Bolo, Castro Caldelas, Chandrexa A Mezquita o Vilariño de Conso. Por su parte, en la comarca de Valdeorras se aplicó la misma restricción en O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Las actividades acuáticas estuvieron permitidas, aunque se recomendó evitar su práctica en las horas centrales del día, entre las 12.00 y las 17.00 horas.