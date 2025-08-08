La «laboriosa» fase inicial de la reforma de la estación de Ourense avanza: «Es un desafío técnico»

La desaparición de los antiguos depósitos de agua de la vieja estación ferroviaria de Ourense, unas estructuras que formaban parte del imaginario de la ciudad, se han sumado a más trabajos de las fases iniciales de la compleja obra de remodelación y ampliación de la intermodal emplazada entre los barrios de A Ponte y Vinteún, «la actuación de más envergadura, en plazos y en inversión, de las que Adif desarrolla en las estaciones ferroviarias de Galicia», subraya la administración. Una inversión de 115 millones de euros permitirá triplicar el espacio para los viajeros y configurará un total de once vías, tres de ellas de ancho estándar, destinadas a la alta velocidad, que ha cambiado la movilidad de Ourense, con un gran incremento de viajeros en la línea Galicia-Madrid desde la apertura del trazado completo en diciembre de 2021. En 2024 más de 2,2 millones de pasajeros viajaron en alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Ourense.

El nuevo complejo ferroviario de Ourense requiere un plazo de obras de 73 meses. Oficialmente, el contrato para esta actuación fue formalizado el 29 de febrero de 2024, y los trabajos comenzaron el 17 de mayo del año pasado, si bien la intervención se hizo visible en otoño de 2024, con el derribo de las naves de los antiguos muelles de carga de Renfe.

El proyecto de la intermodal ourensana prevé la construcción de un nuevo edificio de viajeros, una pasarela peatonal, el cubrimiento de la playa de vías y unas pérgolas en la explanada exterior. Estas estructuras resolverían el problema de la falta de abrigo cuando llueve, y servirían de refugio en el exterior para el sofocante calor de Ourense. De momento, pasajeros, usuarios de taxi y conductores sufren las esperas en la explanada a la intemperie, bajo el inclemente calor estival, cuando el sol, en días como los de esta ola sofocante, cae a plomo.

Operarios trabajando este jueves en la zona de las obras en la Avenida de Marín. / IÑAKI OSORIO

Adif no concreta el plazo que resta desde este momento para la finalización de las obras al completo. El administrador ferroviario indica que los trabajos se encuentran en sus primeras fases, con actuaciones de reconfiguración de vías e instalaciones de electrificación, liberación de espacios para los apoyos de la futura cubrición parcial de las vías, así como reposición de instalaciones, conducciones y servicios afectados. «Se trata de una etapa muy laboriosa dado el complejo entramado de vías de la estación de Ourense y el numeroso tráfico ferroviario que acoge», argumenta Adif.

La intermodal ourensana «se convertirá en un nuevo nodo de la movilidad sostenible e intermodal en el noroeste del país y responderá al incremento de tráfico asociado a la alta velocidad, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la modernización de la línea con Monforte de Lemos y Lugo», expone la institución.

La transformación de la estación «promoverá la integración del ferrocarril en la ciudad y su permeabilidad, al dotarla de un nuevo espacio para los ciudadanos tras la cobertura parcial de las vías y de una nueva pasarela peatonal», dice Adif en relación a la solución prevista para conectar mejor los barrios de A Ponte y O Vinteún, separados por la brecha ferroviaria. «Además, preserva y pone en valor el edificio de la estación y sus elementos históricos, como los murales del vestíbulo», completa el administrador ferroviario.

Vista de las vías, en las proximidades de la estación, desde el barrio de O Vinteún, en un lugar que será cubierto para mejorar la permeabilidad. / IÑAKI OSORIO

El reto de años de obras mientras se mantiene el servicio

La construcción de esta obra de ingeniería civil, la intervención de mayor relevancia en la ciudad en las últimas décadas, «constituirá un desafío técnico, tanto por la dimensión del proyecto, que comprende la ampliación y remodelación del edificio de viajeros y las vías, así como la cobertura parcial de estas, como por el reto de coordinación de los trabajos mientras se mantiene en servicio la estación».

El pasado mes de mayo, cuando su cumplía un año del inicio oficial de la obra, los diputados ourensanos del PP avisaron del escaso porcentaje de ejecución. «Teniendo en cuenta que el importe total del contrato es de 111,75 millones de euros y la suma certificada a 13 de mayo es de tan solo 1,395 millones, se ha ejecutado un 1,25%», dijeron los populares entonces. «Las obras avanzan, pero muy lentamente», observaban. Este diario preguntó a Adif sobre el porcentaje actual de ejecución de las obras, pero el administrador no lo concreta.