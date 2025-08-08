Detienen a una persona por un incendio en Celanova a la que se le imputan otros veinte fuegos

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) ha detenido a una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova, de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otra veintena de fuegos en la misma área.

Según informó la Xunta, esta detención se enmarca en una investigación llevada a cabo por la UPA por los incedios registrados en esa zona, donde ya se estaba realizando un seguimiento. De hecho, la persona detenida ya llevaba meses bajo vigilancia y se le imputan otros siete fuegos este año y trece en 2024.

El incendio de Celanova, que afectó a 0,1 hectáreas de superficie rasa, se registró en la parroquia de Amoroce de forma intencionada, con tres focos muy próximos entre sí, presuntamente por la persona que fue detenida y que, en el momento de su detención, portaba varios mecheros y papel que se cree estaban destinados a prender fuego.

Libertad momentánea y comparecencias semanales para el detenido en Ourense

En lo que va de campaña de lucha contra incendios, la UPA ha detenido o investigado a un total de 14 personas como presuntas autoras de incendios forestales. Sin ir más lejos, el martes un joven fue sorprendido "cuando provocaba intencionalmente un incendio en Canibelos" (Ourense).

Hoy, el juzgado número 1 de Ourense, en funciones de guardia, ha ordenado la puesta en libertad del presunto autor de varios incendios en la zona, con la obligación de comparecer semanalmente ante el magistrado.

De este modo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza, el individuo continúa investigado por incendio en grado de tentativa.