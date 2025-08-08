A Deputación e a Xunta cooperan para preservar razas autóctonas e en perigo
O Inorde e Medio Rural asinan un convenio anual, dotado con 392.000 euros, para realizar actividades de conservación de especies como a ovella galega, a cabra galega e o porco celta
REDACCIÓN
A Deputación de Ourense, a través do Inorde, e a Xunta de Galicia, coa Consellería de Medio Rural, reforzan a cooperación para preservar as razas autóctonas e en perigo de extinción. As dúas administracións veñen de asinar un convenio bianual, dotado con 392.000 euros, para a realización de actividades de conservación ex situ dos recursos zooxenéticos autóctonos, como é o caso das especies de ovella galega, cabra galega e porco celta.
Durante unha visita na finca do Inorde en Armariz (Nogueira de Ramuín), unha granxa que conta cun rabaño dunhas 130 ovellas, 65 cabras e medio cento de exemplares de porco, o presidente desta institución, Rosendo Fernández, indicou que o convenio entre Deputación e Xunta, cun investimento que asumirán ao 50% as dúas institucións, «é primordial para a actividade desta granxa, fundamentalmente para a preservación dos recursos zooxenéticos, a recría e a posta a disposición dos ganadeiros dos exemplares».
Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, alabou a cooperación institucional «para a recuperación e preservación de razas autóctonas en perigo de extinción». O obxectivo, salienta a Xunta de Galicia, é o de «fomentar a explotación sostible e rendible dos recursos xenéticos gandeiros autóctonos en sistemas de produción de calidade altamente respectuosos co medio ambiente, mediante actuacións fóra dos sistemas de produción nos que se desenvolven estes recursos».
O convenio entre Xunta e Deputación tamén contempla a promoción da cría en pureza, a recuperación e mantemento da diversidade xenética, así como a divulgación e sensibilización sobre o valor destas razas para o rural. O acordo está cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), dentro do plan estratéxico da política agraria común do período 2023-27.
O acordo súmase a outros plans entre a Deputación e a Xunta, que serán asinados en vindeiras datas, para a extensificación das explotacións gandeiras de razas en perigo de extinción, así como para o Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós. A conselleira visitou a finca Armariz xunto ao director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, e o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Ma ría José Gómez lembrou que en breve se van a asinar os convenios, autorizados polo Consello da Xunta, para apoiar a conservación dos recursos zooxenéticos das razas autóctonas en perigo de extinción, cun importe que supera os 2,5 millóns de euros de xeito conxunto, sumando as colaboracións con distintas entidades de Galicia.
Gómez resaltou a importancia destas accións, xa que estas razas constitúen unha «riqueza xenética» fundamental para a biodiversidade, ademais de ser un «patrimonio inmaterial da cultura galega». Estas especies autóctonas representan «unha oportunidade para o desenvolvemento de novas gandarías extensivas e de produción ecolóxica, grazas á súa capacidade de adaptarse ás condicións climáticas de Galicia», salienta a Consellería de Medio Rural.
