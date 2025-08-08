El colegio de Leiro se prepara para el nuevo curso con arte de talla mundial

Cuando todavía queda un mes para que el alumnado vuelva a las aulas gallegas, hay ya quien mira de reojo al nuevo curso. O mejor dicho, quien no ha parado de trabajar para lograr que el nuevo año académica se inaugure de la mejor manera posible. Es el caso del CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro donde, entre fiestas de fin de curso y entregas de notas, Concello, centro y ANPA ya se ponían manos a la obra para mejorar y embellecer las instalaciones del colegio. El resultado, abrirán sus puertas estrenando un mural de 7 metros de alto por otros tantos de ancho firmado por el artista ourensano Mon Devane.

Seguro que su nombre les suena y sus características obras aún más: pinturas hiperrealistas de gran formato en las que imperan las gamas de azul realizadas con espray y a mano alzada. De hecho, hace apenas unos días, uno de sus murales, concretamente el de «O afiador» fue incluido en la lista de los mejores del mundo elaborada por la prestigiosa plataforma Street Art Cities.

Esta intervención forma parte de una serie de mejoras que se están llevando a cabo en el centro durante los meses de verano para arrancar el curso «poniendo en valor todo el potencial que hay en los colegios rurales», explica Alba López Diéguez, directora del centro.

Fue en este contexto de obras donde, de la mano del Concello y con la colaboración del ANPA, surgió la idea del mural que desde ya da la bienvenida a las instalaciones. «En un momento en el que la Consellería está haciendo una importante inversión en el colegio era también la ocasión de, entre todos, hacer de este espacio un lugar aún más amable para el estudio», ahonda el alcalde de Leiro, Francisco Fernández (PP). «Decidimos que el mural fuese algo que representase al alumnado y a la comarca, cuyo producto estrella es la uva», añade.

Con este punto de partida, Mon Devane se pone manos a la obra. Crea la composición y la fotografía, en este caso, una niña con un racimo de uva Treixadura, la reina de O Ribeiro. Tras fotografiar el modelo, toca trasladarlo a la pared. Antes la prepara con fijador y pintura plástica para, a continuación, armado con grúa y espray, hacer su magia. En el caso del Pardo Bazán, cuatro jornadas después, una anodina pared lucía como la obra de arte en la que se había convertido. El resultado «una verdadera maravilla ver trabajar al artista y ver cómo va evolucionando el trabajo hasta que la pared se convierte en un auténtico lienzo es impresionante», coinciden la directora y el regidor.

Solo le queda pasar un último examen, el de los más pequeños, que ahora ocupan su tiempo entre chapuzones y juegos, pero que en unas semanas regresaran al colegio y se toparán con una sorpresa que les hará cruzar la puerta con más entusiasmo (si es que eso es posible).