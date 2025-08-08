Case cen peñas no concurso de camisetas da Festa do Pulpo
O certame, que fomenta a creatividade e a participación social, terá lugar este sábado
Redacción
O concurso de camisetas convocado polo Concello do Carballiño co gallo da Festa do Pulpo conta este ano coa participación de 97 peñas, case unha vintena máis ca en 2024. As agrupacións inscritas aínda poden presentar o deseño da súa prenda na casa consistorial ata este venres ás 13.30 horas. A temática das creacións está relacionada coa Festa do Pulpo e co país convidado nesta 63 edición, Italia. Aínda que a maioría de peñas están formadas por veciños e veciñas do Carballiño —grupos de amigos, familiares, traballadores dunha mesma empresa e mesmo parroquias—, tamén hai participación de grupos de Ourense, Ribadavia e Vigo. Cada formación ten que contar cun número mínimo de 10 persoas, pero pode chegar aos máis de 100 integrantes, como é o caso da peña da parroquia do Carballiño.
A iniciativa, que fomenta a creatividade e participación da veciñanza, ten moito éxito entre a xuventude, pero cada vez son máis os maiores que tamén queren participar no concurso. Cada peña presenta un deseño de camiseta (pode incluír debuxos, imaxes, palabras, frases, números ou calquera outro elemento gráfico) co que opta a un dos tres premios principais. Un primeiro premio de 300 euros, un segundo de 200 euros e un terceiro de 100 euros. O concurso, este sábado, na Praza Maior.
