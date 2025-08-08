El BNG alerta del «Prestige de Sarreaus» en la Laguna de Antela

Cargos institucionales del Bloque Nacionalista Galego visitaron el entorno de la laguna de Antela, en el concello de Sarreaus, para denunciar públicamente la situación de grave deterioro ambiental que, según aseguran, lleva produciéndose desde hace más de veinte años sin que las administraciones hayan actuado. En el foco de la denuncia está un barco parcialmente hundido que contiene «más de 5.000 litros de gasoil», y que, según el BNG, «continúa filtrando contaminantes al ecosistema sin ningún tipo de control ni contención».

El portavoz del BNG en Sarreaus, Agustín Martínez, explicó que el caso fue llevado ya al pleno del Concello, donde el propio gobierno local reconoció la existencia del problema, pero sin que desde entonces se haya puesto en marcha ninguna medida para solucionarlo. «Se dijo que sí, que era necesario sacarlo, pero que nadie es responsable de esto», señaló el edil nacionalista, que calificó la situación de «abandono absoluto» por parte tanto del concello como de la Xunta de Galicia.

Peticiones autonómicas

Los representantes de la formación que se desplazaron a la zona, que describieron como «el Prestige de Sarreaus», fueron el propio Agustín Martínez; Sonia Vidal, diputada autonómica; María Mangana, diputada provincial; y Bernardo Varela, portavoz del grupo provincial del BNG en la Diputación. Todos ellos alertaron del impacto ambiental continuado que supone este vertido crónico en el humedal más importantes de la provincia, y criticaron la inacción institucional.

Desde el BNG apuntan a la actual propietaria de la embarcación sobre la que, según denunciaron, «no se impuso ningún deber legal para retirar los restos ni para detener el vertido».

Así, la diputada autonómica, Sonia Vidal, anunció que registrará iniciativas en el Parlamento de Galicia con el fin de que la Consellería de Medio Ambiente «asuma sus competencias e intervenga de manera inmediata». En sus palabras, este caso representa «un claro ejemplo de abandono de la Xunta y de la Consellería con la comarca da Limia». Vidal recordó que existe un plan estratégico para esta zona, pero «sigue metido en un cajón», y denunció que este tipo de episodios son «una de las consecuencias directas de no actuar».

El contexto y las demandas

El portavoz del BNG en la Diputación, Bernardo Varela contextualizó que el barco abandonado procede de una explotación fallida que finalizó en el año 2009 tras un accidente mortal. Desde entonces, permanece semihundido en la laguna, «sin ningún tipo de control, generando un foco constante de contaminación» en lo que calificó como «uno de los espacios naturales más sensibles» de la provincia.

Con todo ello, desde el Bloque Nacionalista Galego exigen la retirada inmediata de la embarcación, la descontaminación de la zona afectada, la restauración ambiental del entorno natural y, además, que se depuren responsabilidades tanto por parte de las administraciones como de las empresas implicadas.

Por su parte, desde la Consellería de Medio Ambiente recuerdan que el humedal de la Laguna de Antela depende de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, organismo del Gobierno central, y no de la Xunta de Galicia.