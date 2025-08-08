Atrapan en Bélgica a un albanés de la banda criminal vinculada con 14 robos en casas en el rural ourensano

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense puso en marcha técnica novedosas y pioneras de investigación y estableció una gran coordinación activa entre distintas unidades policiales y provincias de España —desde un puesto de mando en la Comandancia de Santa Mariña llegó a haber siete canales de comunicación abiertos simultáneamente— para conseguir explotar, el pasado mes de mayo, una operación cuyo nombre, Vértigo, da la medida de cómo fue la tarea. Tras la detención previa de diez sospechosos en mayo —uno de ellos, en una fase posterior—, ahora cae un nuevo investigado del presunto grupo criminal al que el instituto armado relaciona con una oleada de robos cometidos en julio de 2024 en viviendas unifamiliares de los municipios ourensanos de Avión y Beariz, con más de medio millón de euros de botín entre dinero en efectivo y joyas.

El último sospechoso, un hombre de nacionalidad albanesa —el mismo país de origen que el presunto cabecilla de la banda—, fue apresado y ha ingresado en prisión provisional gracias a los mecanismos de cooperación internacional entre la Guardia Civil de Ourense, la autoridad judicial —las diligencias del caso competen a la magistrada de Ribadavia— así como el sistema policial internacional de Europol e Interpol. Fue localizado y detenido en Bélgica.

Había en vigor una orden europa e internacional de detención y extradición, dictada por el juzgado de Ribadavia. Después de su localización y arresto, las autoridades de ambos países procedieron a la extradición del delincuente. Este trámite se materializó el jueves 7 de agosto. Este viernes, el sospechoso pasó a disposición judicial en Ribadavia. La autoridad decretó su ingreso en prisión, sin fianza.

Antes de la captura de este varón, a finales de mayo fue detenido un décimo implicado, al que la jueza también envió a prisión. La Guardia Civil relacionó a ese investigado no solo con los 14 robos en casas de Avión y Beariz, sino que le atribuía también, presuntamente, dos hechos más ocurridos en noviembre de 2024 en Monterrei y A Derrasa, en Pereiro de Aguiar.

Dos de los detenidos en la fase inicial de la operación Vértigo. / GC

Tenían formación militar y durmieron en el monte para robar en Avión y Beariz

La banda criminal desarticulada en la operación Vértigo disponía de un grupo operativo para cometer los robos, así como también de una célula que aseguraba la financiación de la estructura con el tráfico de drogas. En la intervención de mayo fueron requisadas 2.100 plantas de marihuana, 10 kilos de hachís y 100 kilos de cogollos.

En la banda hay miembros a los que les constan delitos en países como Italia, Bélgica o Luxemburgo. Contra uno de ellos había una anotación roja de Interpol por una fuga de una cárcel de Albania.

Otras unidades policiales de España tenían en el foco a estos presuntos delincuentes por su supuesta participación en más hechos en este país. Los asaltantes que actuaron en Avión y Beariz en 2024 tenían formación militar —el presunto cabecilla estuvo en las fuerzas especiales de Albania— y dormían en el monte, en las zonas en las que robaron en oleada.