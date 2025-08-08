Arranca la XVIII Feria del Vino de Monterrei con 3 días de programa
Redacción
Hoy comienzan tres jornadas de celebración de la XVIII Feira del Vino de Monterrei, en la que están previstas actividades culturales, enogastronómicas y musicales. La principal será la feria, que tendrá lugar en la plaza de la Alameda, y en la que esta edición estarán presentes las siguientes bodegas: Gargalo, Adega Valderello, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay, Adega Tapias Mariñán, 3 Mentiras, Vía Arxéntea, Abeledos, Setembro, Bodega Franco Basalo, Adegas Daniel Fernández, Adega Trasdovento, Quinta Soutullo, Manuel Vázquez Losada, Serra de Alén y Ramón Bigotes.
El horario de apertura de los puestos será el siguiente: viernes de 20.00 a 24.00 h. (venta anticipada a partir de las 19.00 horas), sábado de 12.30 a 14.30 h. y de 19.30 a 01.00 h., y domingo de 12.30 a 14.30 h y de 19.30 a 24.00 h. También habrá numeros puestos gastronómicos.
