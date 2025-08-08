Activo un incendio en Chandrexa de Queixa que avanza con fuerza

Un incendio forestal detectado a las 15.51 horas en la parroquia de Requeixo, en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, avanza con fuerza a estas horas en un paraje natural de montaña en el que las tareas de extinción resultan complicadas por la dificultad de acceso al lugar del fuego para los medios terrestres.

Según datos facilitados por la Consellería de Medio Rural, a las 18 horas, las llamas ya habían calcinado más de 60 hectáreas de masa forestal.

Por el momento trabajan en la zona 2 técnicos, 6 agentes ambientales, 7 brigadas, 5 motobombas así como 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones.

Entre los especialistas desplegados en el lugar del incendio se encuentra la BRIF con base en Laza. Participan 16 bomberos forestales, desplazados en dos helicópteros.

La columna de humo del incendio forestal de Chandrexa de Queixa. / CEDIDA

La gran columna de humo de este fuego forestal es visible desde varios kilómetros de distancia, desde poblaciones como Trives y Castro Caldelas, y ha causado preocupación en la zona. Las llamas afectan a un espacio natural catalogado como Red Natura.