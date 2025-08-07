Sombra y charla: los mayores se refugian del calor en los parques

En Ourense hace calor, sí, pero quienes llevan más de medio siglo pisando sus aceras lo tienen claro: lo importante es buscar sombra, hidratarse y no dejar de hacer vida. En plena ola de calor, los parques urbanos se han convertido en los principales refugios climáticos para los vecinos más mayores de la ciudad. San Lázaro y A Marina acogen cada mañana a grupos que, entre bancos, árboles y conversación, intentan esquivar las temperaturas extremas.

«Lo llevamos ordinariamente, no se puede decir ni muy bien ni muy mal, somos ourensanos. Esto no es nuevo», contaba ayer Ramón Álvarez, vecino del barrio de A Ponte, sentado en un banco del parque de A Marina. Allí se reúne a diario con otros compañeros de charla. «Hoy estuvo una mañana bastante buena, pero ayer advertían que iba a hacer mucho más calor y no lo hizo. Hoy la sensación térmica es mayor», apostillaba.

A su lado, Dario Rodríguez señalaba con gesto resignado hacia los edificios colindantes: «Venimos durante casi toda la mañana, pero por la tarde es imposible estar aquí hasta las 19.00 o 18.30 horas si realmente queremos aprovechar algo. Es criminal, porque los edificios reciben todo el calor y lo comprimen aquí en medio del parque. Esta zona arbolada es muy necesaria, aunque da poca sombra».

Alerta naranja

Ourense volvió a estar ayer entre los puntos más calurosos de Galicia. Según datos de Meteogalicia, la capital alcanzó los 39,7 ºC a las 16.50 horas, seguida de Leiro (39ºC), Remuíño, en Arnoia, con 38,9ºC, Vilamartín de Valdeorras (38,8 ºC) y Rubiá (38,7 ºC), todas en la provincia.

Ante estas cifras, la Xunta situó en nivel naranja la alerta por episodio de calor en los concellos de las zonas isoclimáticas del Miño, montaña de Ourense, Valdeorras y noroeste de la provincia. Además, suspendió la actividad deportiva federada al aire libre.