El PSOE popone recurrir a los artistas urbanos locales para paliar el feísmo

Los casos de feísmo arquitectónico en la ciudad, son comunes tanto en el centro como en los distintos barrios, y el PSdeG PSOE, ha hecho una propuesta ante el Concello para que aproveche el talento de muchos de los artistas urbanos que tiene la ciudad, algunos premiados mundialmente y encargue murales para paliar el feísmo en tramos urbanos degradados.

«Nuestra ciudad tuvo y tiene, pese la ausencia de respaldo por parte de la Administración local, iniciativas de arte urbana que precisan de apoyo institucional. Es incuestionable el talento y creatividad de figuras como Mon Devane, a lo mejor el más conocido en la actualidad a nivel nacional e internacional, pero también con muchos otros artistas que llenan con sus obras pequeños esquinas», expone la portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento, Natalia González.

Afirman que, el hecho de que la plataforma Street Art Cities seleccionara uno de los murales de este artista -junto a otros 99 de diversos autores- como candidato a ganar el premio a mejor mural del mundo del mes de julio, como informó FARO, « es solo una muestra más del talento que esconde Ourense, que podría servir para mejorar la imagen de la urbe, y que no se potencia de sobra» indican. «Indiscutible resulta ya el potencial y la calidad de Mon Devane y de nombres como Cristina de Padua, Dusem de Rem, Abraham Caride o Dafer Planet», enumera la portavoz.

En este sentido, desde el grupo municipal del PSdeG recuerdan que ya habían hecho esta propuesta hace cuatro años, para poner en marcha un proyecto de recuperación de espacios degradados y la eliminación del feísmo a través del arte urbana para convertir Ourense en una ciudad que apueste por el talento y la creatividad local. Así como la posibilidad de organizar un festival anual que contribuyera a la promoción turística y pasara a formar parte de la agenda cultural.

Así que desde el PSOE piden que de que desde el Ayuntamiento se proceda a la creación y publicación de un inventario de lugares disponibles para su futura recuperación a través del arte urbana. En este inventario deberán figurar muros, paredes, instalaciones, y cualquier otra superficie que pueda encajar en el proyecto, de acuerdo con las premisas de la eliminación del feísmo urbano y de la recuperación de entornos degradados.