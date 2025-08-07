Un pleno con ideas de los niños: del circo al día del barco para ir a una isla

Dentro de las diversas actividades que ofrece el Campamento Urbano de Amencer, durante la mañana de este miércoles tuvo lugar uno de sus puntos más destacados: «El día del Parlamento».

Miños de entre ocho y nueve años del campamento, en la visita, ayer, en el Concello. | Iñaki Osorio

Separados por grupos de edades y acompañados por sus monitores —actualmente constan 767 jóvenes inscritos y 95 voluntarios —los miembros del campamento se dieron cita a las 11.15 horas para llevar a cabo sus «parlamentos infantiles» hasta las 13.00 horas, con la intención de aprender el funcionamiento de las instituciones y también de proponer nuevas actividades de cara a la siguiente edición del año que viene.

Para ello primero algunos de ellos tuvieron que repasar los conceptos de democracia y votación. Como fue el caso del grupo de los más pequeños, que comprendía a los niños de 8 y 9 años. Este grupo fue al Concello de Ourense, donde ocuparon los asientos del salón de plenos y escucharon atentamente a la concelleira de Xuventude, Tamara Silva, quien junto con los monitores explicó a los niños cuáles eran sus tareas allí y cómo se desarrollan los plenos.

Acto seguido, una vez se hubo aclarado el procedimiento y los conceptos, una voluntaria propuso a los niños una serie de preguntas en las que se pretendía que además de aportar sus ideas, fueran capaces de respetar el turno de palabra y escuchar a sus compañeros.

Se les planteó qué ideas propondrían para la siguiente edición del campamento urbano, y surgieron todo tipo de propuestas, como el día del circo, del patinaje, o el día de coger un barco para ir a una isla. Propuestas que luego votarían entre todos.

Los otros grupos visitaron, además, el salón de plenos de la Diputación, el salón de actos de la delegación territorial de la Xunta, el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno , además de la CEO, el Espacio Xove, el centro cívico de A Ponte y Colón, así como el salón del ISSGA (Instituto de Seguridade y Saúde Laboral)

Por la tarde, como acostumbran, se reunieron en su la base del campamento, donde disfrutaron del «parque de atracciones del urbano», con numerosas actividades y una novedad este año: «Balloon world cup» .