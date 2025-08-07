Parvati Devi, de Arrolos de Teta: «O dereito a traballar e o dereito a amamantar poden e deben coexistir»
«Acompañar as nais sen xuízos, con base científica e respecto, é un deber profesional das sanitarias»
«Temos un índice en Ourense dun 90,7% de mulleres que no embarazo queren dar teta, pero aos tres meses do parto baixa ao 37% e non chega ao 30% aos seis meses»
«Necesitamos erradicar a violencia obstétrica e que o parto sexa o máis respectado posible»
A quinta edición da ‘tetada grupal’ reúne este xoves, ás 19 horas nas escaleiras da rúa Bailén, a nais, mulleres e cidadáns que apoiarán en público a importancia da lactación materna. «Xuntas facemos tribo», di Arrolos de Teta. Máis do 90% das nais inician en Galicia a lactancia natural pero aos 6 meses son menos do 30% en Ourense, a taxa máis baixa da comunidade. Arrolos sinala a falta de apoios no sistema sanitario e a sociedade en xeral como causas.
Priorizar a lactación materna con sistemas de apoio sostibles é o lema da semana mundial, que se conmemora entre o 1 e 7 de agosto. «Fai fincapé na necesidade de levantar estruturas duradeiras que fagan que a lactación sexa práctica e accesible para todas. Arrolos de teta é unha desas estruturas, unha tribo de apoio nai a nai, onde soster a túa lactancia», expresa esta asociación, que traballa a prol dos dereitos das mulleres e as nais. Este xoves, á partir das 19 horas nas escaleiras da rúa Bailén, convoca a quinta edición da ‘tetada grupal’, que visibiliza no espazo público a importancia da lactación natural.
«As mulleres non teñen que estar soas, que busquen a súa tribo. É normal e natural que necesiten as demais para ser sostidas», di a súa voceira, Parvati Devi, nai e asesora de lactación. «Temos un índice en Ourense dun 90,7% de mulleres que no embarazo queren dar teta, pero aos tres meses do parto baixa ao 37% e non chega ao 30% aos seis meses». Ourense, engade, «ten a taxa de lactancia materna mais baixa de toda Galicia e máis de 360.000 euros de gasto sanitario en patoloxias derivadas diso».
Que importancia ten o respaldo externo para axudar a que a nai elixa e manteña a lactación?
É imprescindible, básico. As persoas necesitamos doutras persoas, especialmente nos momentos vitais tan importantes como o nacemento, a crianza e a morte. Nos grandes fitos é onde máis se ve reforzada a necesidade biolóxica de estar acompañadas. A lactancia materna precisa presenza, comunicación, apoio e sostén do resto da sociedade. Non abarca simplemente a unha nai que toma a decisión, senón que necesita tamén que o sistema sanitario lle ofreza o entendemento do proceso fisiolóxico dende o embarazo, o parto, a lactancia e a crianza. Precisamos estar sostidas por profesionais que teñen o deber de acompañarnos sen prexuízos e dende a base científica. Precisamos que toda a sociedade se sitúe no modo tribo, con valores de apoio, sostén e de non xulgar.
Amamantar non é só un acto de coidado, tamén é un estilo de xustiza social, saúde pública e responsabilidade ambiental
Non temos os permisos de maternidade que necesitamos , un mínimo de seis meses, o que debe durar a lactancia materna exclusiva segundo Unicef e a OMS. Cando nos incorporamos ao traballo non temos permisos transferibles para decidir en cada familia segundo as necesidades e demanda da crianza. En moitos traballos as mulleres están sacando leite no baño ou intentando combinar horarios para non seren penalizadas. As nais non deben ter que elixir entre o seu emprego e a saúde dos seus bebés. O dereito a traballar e o dereito a amamantar poden e deben coexistir. Precisamos que a mentalidade e os valores da sociedade sexan de apoio incondicional á lactancia materna. Amamantar non é só un acto de coidado, tamén é un estilo de xustiza social, saúde pública e responsabilidade ambiental.
A información e o consentimento informado son fundamentais
Que melloras serían imprescindibles no sistema público para apoiar a lactancia materna?
Precisamos que haxa outro asesoramento no hospital. Cada palabra dunha sanitaria pode acompañar ou desalentar. Acompañar as nais sen xuízos, con base científica e respecto, é un deber profesional. Necesitamos que todas as profesionais que atenden a unha nai desde que nace o seu bebé ata a alta saiban como observar unha toma, acompañar e corrixir o agarre. Precisamos erradicar a violencia obstétrica. É moi importante que o parto sexa o máis respectado posible e que non haxa separación entre o bebé e a nai. Despois do estado de alerta tranquila coa que os bebés nacen de maneira fisiolóxica para agarrarse á teta vén un período de letargo para descansar do parto, e ese tempo tamén hai que respectalo, e non estar constantemente con: «Cantas horas hai que non comeu? Imos facerlle unha glucemia. Isto non pode ser». Que haxa sempre un criterio médico dictaminando as pautas, non que entre unha persoa pola porta e diga que tes que darlle un biberón. A información e o consentimento informado son fundamentais.
Necesitamos permisos transferibles, porque son dereitos do bebé e non da proxenitora nin do proxenitor, para que a crianza estea acompañada segundo a súa fisioloxía e necesidades. En cada familia, en función das demandas do bebé, xa decidirán como se establecen as baixas. Hai que priorizar o benestar do menor
Necesitamos que desde o sistema sanitario se mude isto para que, se a muller escolleu a lactancia materna exclusiva, se dea de alta coa lactancia exclusiva encamiñada, e non con dor e pautas do tipo: «Pois pois pezoneiras e das biberón ata que curen as gretas». Estamos agradecidas de que haxa matronas en planta, pero precisamos máis formación e, sobre todo, focalizarse no agarre. Máis do 95% das asesorías que realizo, e das que se fan en xeral en Arrolos, son polo agarre. Se se abordase no hospital no puerperio inmediato, non habería que tratar outros problemas como a relactación, causado pola introdución de biberóns, que afecta á produción e á forma de mamar do bebé, o que fai a montaña máis grande e a dificultade aínda maior.
Hai máis eivas no sistema?
Necesitamos permisos transferibles, porque son dereitos do bebé e non da proxenitora nin do proxenitor, para que a crianza estea acompañada segundo a súa fisioloxía e necesidades. En cada familia, en función das demandas do bebé, xa decidirán como se establecen as baixas. Hai que priorizar o benestar do menor, como indican todas as leis. Necesitamos medidas de conciliación reais e efectivas, que non permitan ás empresas eludilas. Todo isto é o mínimo que precisamos do sistema.
Á sociedade fáltalle moito por ver, recuperar e normalizar sobre a cultura da teta
Falta aínda coñecemento entre a sociedade, a nivel xeral, sobre os beneficios da lactancia?
A lactancia é o que a natureza destinou para o completo desenvolvemento do bebé da forma máis eficiente posible. Na sociedade segue a faltar coñecemento de que non é o mesmo dar fórmula que dar a teta, e de que o bebé non vai medrar igual. A fórmula afecta aos mecanismos de fame e saciedade das crianzas e aumentan os riscos de obesidade, diabetes e enfermidades, non só na etapa infantil. E hai diferenzas entre unha muller que dá o peito e a que non o fai sobre as probabilidades de ter cancro de mama, útero ou ovario. Creo que á sociedade lle falta moito por ver, recuperar e normalizar sobre a cultura da teta. Se o bebé xa camiña, ten dentes, hai irmáns de distintas idades que maman, ou se o cativo ten seis ou sete anos, semella que a lactancia materna xa estea mal, e todo o prexuízo cae sobre as mulleres que amamantan.
Encantaríanos entrar a formar parte dun consello de asesoramento no hospital. Ofrecimos ao xerente poder facer voluntariado nas plantas do hospital, asesorando nos agarres, acompañando as mulleres e informando sobre a asociación
Trala loita activa pola reivindicación das mellores condicións posibles para o paridoiro provisional de Ourense, e ademais da defensa constante dos dereitos das mulleres e da protección da lactancia materna, que outros retos fixa Arrolos de Teta como metas a curto e medio prazo?
Queda moito por seguir loitando para ser escoitadas. No paridoiro aínda se pode poñer unha piscina de partos, crear unha sala de parto natural, habilitar os circuítos que necesitan os paridoiros e a ciruxía de ollos... Queda moito, non só aquí, ata que as nais deixen de estar soas, ata que todas teñamos o apoio e a liberdade para amamantar, ou incluso a vida, como as mulleres que tratan de aleitar tamén nesta Semana Mundial da Lactancia Materna baixo bombardeos en Gaza.
En Arrolos queremos deixar de necesitar ser activistas e defender dereitos para poder converternos só nun grupo de apoio á lactancia materna, nunha tribo en tempos nos que os coidados están externalizados, para acompañar outras mulleres e estar entre iguais nun dos momentos vitais máis incribles. Para ser un lugar no que as mulleres creen as súas iniciativas, para escoitar, acollerse, ver, ser vistas e celebrar a lactancia e a crianza en tribo e en compañía. Ese é o obxectivo de Arrolos desde o seu nacemento. Ademais, encantaríanos entrar a formar parte dun consello de asesoramento no hospital. Ofrecimos ao xerente poder facer voluntariado nas plantas do hospital, asesorando nos agarres, acompañando as mulleres e informando sobre a asociación.
