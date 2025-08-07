Lactancia materna: el vínculo que nutre y que requiere apoyos «sen prexuízos»

Es un alimento nutritivo y equilibrado y además forja un vínculo, un lazo férreo entre la madre y el bebé que aporta numerosos beneficios demostrados por la ciencia: disminuye el riesgo de depresión posparto y la hemorragia posparto, reduce el riesgo de muerte súbita y de alergias en los bebés, mejora la función gastrointestinal, potencia la función inmunológica, reduce el riesgo de obesidad infantil y diabetes, previene el riesgo de caries y favorece el desarrollo dental, entre otras aportaciones testadas en diversos estudios. Además, dar el pecho refuerza la relación madre e hijo, transmite contención, seguridad y relajación para el bebé, y supone un ahorro económico y medioambiental, porque la leche materna, a demanda del pequeño, siempre está disponible.

Este jueves, a modo de cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un grupo de madres de Ourense amamantaron en público, en la calle Bailén, en el corazón del casco histórico, para visibilizar la importancia de esta práctica. La iniciativa en el espacio público aludió también a la importancia del acompañamiento entre mujeres y madres, de la tribu, y sirvió para reivindicar más apoyos de la sanidad pública y la sociedad en general durante el parto, el puerperio inmediato —la etapa posterior al nacimiento, clave para el establecimiento de la lactancia materna—, y la crianza.

«A tribo é moi necesaria para as nais», subraya Parvati Devi, madre, asesora de lactancia y portavoz del colectivo Arrolos de Teta, una asociación que sirve de red de apoyo y asesoramiento, y que defiende los derechos de las mujeres y las madres.

Más del 90% de las progenitoras en Galicia empiezan dando pecho a sus bebés pero, a los seis meses, ya son menos del 30% en Ourense, la provincia con la tasa más baja de la comunidad. Supone más de 360.000 euros de gasto sanitario en patologías derivadas, denuncia Arrolos de Teta. La entidad, convocante de la ‘tetada’ de este jueves en Ourense, reclama más formación de las profesionales sanitarias en el hospital, en especial para abordar uno de los grandes problemas: el agarre del bebé durante las tomas. Un acoplamiento que, si se realiza de forma inadecuada, puede causar dolor a las madres, por la formación de grietas, y resultar ineficiente para la nutrición y el desarrollo del bebé.

Reclamamos e reivindicamos que todos os profesionais na planta materno-infantil estean informados no asesoramento de lactancia, dende que a nai ten por primeira vez o seu bebé con ela no peito

Del 90% al 40% en 3 meses

«Temos moitos obstáculos para a lactancia materna. É fundamental o apoio adecuado, sen prexuízos e con base na evidencia científica», resalta Parvati, que critica que en el entorno sanitario, en ocasiones, «se reciben consellos desactualizados, pautas incorrectas ou carentes de máis información, que acaban sendo interferencias para a lactación materna», explica. «En Ourense, aos tres meses, esa porcentaxe inicial do 90% baixa a menos dun 40%». Un mal asesoramiento y el ofrecimiento de un biberón como única solución «non é o que vai axudar á lactancia materna, que é un dereito da familia que a escolleu», dice la asesora.

La 'tetada' celebrada este jueves en el casco histórico de Ourense. / IÑAKI OSORIO

Andrea Lorenzo, presidenta de Arrolos de Teta, lamenta que «o sistema non acompaña a recomendación da OMS de manter a lactación materna ata os dous anos, senón que interfire directamente», expone. «Temos estatísticas que lle pasamos á xerencia do hospital: case o 95% dos casos que chegan á asociación e nos que interveñen as asesoras teñen que ver directamente co agarre. É significativo e esclarecedor da problemática que hai, que se podería solventar nun primeiro asesoramento, coa matrona en planta ou cunha enfermeira. Desde a asociación reclamamos e reivindicamos que todos os profesionais na planta materno-infantil estean informados no asesoramento de lactancia, dende que a nai ten por primeira vez o seu bebé con ela no peito. É moi importante que a xente que está aí dentro coñeza como asesorar e como dar un bo servizo en relación á lactación, para asegurarnos de que sexa de éxito», finaliza.

Para «recuperar e normalizar» la cultura de la teta, «o que a natureza destinou para o completo desenvolvemento do bebé da forma máis eficiente posible» —dijo Parvati Devi en una entrevista con este diario—, se enmarcan acciones como la ‘tetada’, que ha alcanzado la quinta edición.