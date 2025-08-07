Jácome deberá resolver tras el verano concesiones por más de 200 millones

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sigue sin vacaciones, ultimando según ha ido contando en sus redes sociales, proyectos para el próximo curso político que empieza en septiembre. Pero los deberes más complejos que tendrá que «desatascar» tras el verano, son las adjudicaciones de los servicios municipales más caros del Concello, ya caducadas desde hace más de dos lustros, y que superan solo dos de ellos, los más inminentes, 220 millones de euros.

Según fuentes próximas al Gobierno local, uno de los objetivos que tiene marcado en su hoja de ruta, es llegar a las próximos comicios de 2027, con el aval electoral de cara a la campaña de un paquete de obras ya realizado en marcha, como nuevas piscinas y otros que seguramente solo quedaran en licitación, y sacar adelante los servicios caducados.

Uno de los que está de nuevo en fase de licitación, tras resolver el tribunal de contratos los recursos presentados y que es de los más onerosos del Concello, es la contracción del servicio de limpieza y recogida de residuos, que supera los 60 millones de euros. La fecha prevista, en esta nueva licitación tras la paralización anterior, pa para presentar ofertas, remata el 3 de septiembre de 2025.

También, otro de los concursos que tendrán que empezar a andar después del verano es la concesión del servicio de transporte público del Concello, otro servicio caducado desde hace más de diez años, y que tiene un precio de salida de más de 60 millones de euros.

El concurso sobre el que guarda mayor secretismo el Gobierno local y que debe resolver en este mandato, pero cuyo coste final no adelanta, es el de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

El alcalde había barajado incluso la posibilidad de una posible empresa mixta o de remunicipalización, dado que los pliegos que lleva meses elaborando los técnicos del Concello para renovar este servicio, incluyen la petición del Gobierno local de incluir en el coste de la adjudicación no solo la millonaria renovación de redes e instalaciones, ya obsoletas, si no que barajó que la concesionaria pueda asumir otros proyectos de coste millonario como el proyecto de soterramiento, de Concepción Arenal. Una idea que fue criticada por la oposición y que no pasó por ahora de propuesta del regidor en en un comunicado.

Las vacaciones de los ediles cargan la mochila del alcalde con Política Social y Deportes

Sendos decretos publicados ayer por el Concello, avocan así en la Alcaldía la gestión de las áreas de Política Social y Dinamización por ausencia de la concejala del área.

Además Jácome asumirá también directamente las competencias del área de Deportes del Corcel de Ourense por vacaciones también del concejal delegado.as vacaciones de verano cambian también las áreas delegadas, de gestión del Concello, y si ya eran pocas las competencias que asume de forma directa el regidor, al margen del resto que delega su concejales, ahora gestionará más él directamente por vacaciones de los concejales responsables de esa área.