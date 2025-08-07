Investigado un vecino de Entrimo por caza furtiva con lazos metálicos

Un hombre de 76 años, vecino del municipio de Entrimo, ha sido investigado como presunto autor de un delito de caza furtiva, después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza— Seprona— de la Guardia Civil de Lobios localizara un jabalí atrapado en un lazo metálico en la parroquia de Feira Vella.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de junio, cuando los agentes, en labores propias de su especialidad, hallaron malherido al animal que, pese a solicitar la intervención de la Consellería de Medio Ambiente, que llegó a intervenir para la puesta en libertad, acabó muriendo por asfixia .

Desde la Guardia Civil recuerdan que el empleo de lazos metálicos para practicar el ejercicio de caza está expresamente prohibido al considerarse un método no selectivo. Por ello, en este caso, tras varios días de vigilancia discreta y distintos dispositivos operativos en la zona, los agentes lograron identificar al propietario del lazo, al que se le imputa un delito contra la fauna por el uso de artes ilegales de caza.

La actuación se enmarca en la denominada Operación Zaglis, en la que colaboran Guardia Civil y Consellería de Medio Ambiente. Estas prácticas suponen un grave riesgo para la fauna silvestre. El uso de trampas ilegales puede tener consecuencias penales, además de implicaciones medioambientales. La colaboración ciudadana y la vigilancia continuada son claves para preservar el equilibrio ecológico en zonas como esta.