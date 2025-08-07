Ganaderos piden medidas a la Xunta contra la lengua azul

Los casos de lengua azul continúan preocupando en la provincia de Ourense. El problema, según expresan tanto Unións Agrarias (UUAA) como el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), es que esta enfermedad, que recibe este nombre por teñir de una tonalidad azul la lengua de los rumiantes cuando la contraen, es que una dolencia que estaba presente pero controlada actualmente esté mutando.

Según detallan desde UUAA, existen dos nuevos serotipos, el 3 y el 8, que pueden ser mucho más agresivos para las ovejas, en especial el serotipo 3. En el sindicato recuerdan que las ovejas en Galicia son un «activo medioambiental imprescindible» para mantener zonas verdes como «cortafuegos naturales», por lo que piden a la Consellería de Medio Rural una doble línea de actuación contra esta problemática.

De la misma manera se expresan los miembros de SLG-CCLL. En primer lugar piden que se actualice la vacunación, ya que sospechan que «las vacunas existentes para las cepas de este virus ya no son efectivas ahora», según manifiestan ambos colectivos.

Asimismo, ambas organizaciones exigen que se cree una línea de ayudas específicas y urgentes que permitan paliar los efectos secundarios de la enfermedad. En primer lugar, que esas ayudas cubran los tratamientos veterinarios, seguidamente de las pérdidas de las tierras productivas, así como el lucro cesante derivado de la caída en la capacidad reproductiva y productiva del ganado.

«Instamos a la administración a reconocer esta nueva realidad sanitaria», demandan desde SLG-CCLL, y «que expliquen con transparencia de que información disponen sobre los casos detectados y cuál es el plan de actuación previsto ante la posible presencia de nuevos serotipos del virus».

Reclaman, además, que se atienda a los ganaderos que fueron afectados el año pasado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).