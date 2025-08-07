Fútbol sala a escala mundial en Cartelle
O Concello de Cartelle, en colaboración coa Deputación de Ourense, organiza a V edición do Torneo Internacional de Fútbol Sala Feminino, que terá lugar no Polideportivo Pino Vilachá, en Outomuro, os días 9 e 10 de agosto. Participarán destacados equipos e xogadoras.
