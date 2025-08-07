Dormían en Portugal, cerca de la frontera, y viajaban por Galicia para robar en los polígonos

En el marco de la operación Sigilum, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense ha detenido a dos vecinos de Madrid, de 38 y 35 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y de cuatro delitos de hurto, cometidos entre abril y julio de 2025 en distintas zonas de Galicia. Según explica la Comandancia de Ourense del instituto armado, los sospechosos seguían un patrón definido y cometían los hechos con el mismo modus operandi. Pernoctaban en Portugal, próximos a la frontera con Verín, y durante el día se desplazaban por Galicia y se dirigían a polígonos industriales. Seleccionaban el objetivo y, mientras uno de los detenidos permanecía en el vehículo, el otro accedía a las oficinas, aprovechando que la persona trabajadora se ausentaba, para apoderarse de efectivo.

El primer hurto se produjo el día 2 de abril en un taller ubicado en el polígono de San Cibrao das Viñas. El 1 de julio, presuntamente cometieron otro ilícito en otro taller del mismo polígono ourensano. El día 2 de julio, según la Guardia Civil, entraron en un taller del polígono de Barro (Pontevedra) y ese mismo día, a su regreso, cometieron presuntamente un robo con fuerza, forzando un cajón cerrado con llave, en una nave del municipio ourensano de Maside. El pasado 16 de julio cometieron otro hurto en una nave de Cambre (A Coruña).

El valor de todo el dinero sustraído por los sospechosos, siguiendo este modus operandi, asciende a unos 5.000 euros en efectivo, según la Guardia Civil.

Atrapados en una salida de la A-52 en Trasmiras

Después de tener conocimiento de estos hechos, los agentes del instituto armado iniciaron una investigación y, tras varias gestiones, consiguieron identificar a los autores así como el vehículo utilizado. Los investigadores realizaron varios seguimientos. El día 5 de agosto, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguridad para atrapar a los presuntos ladrones. Su vehículo fue interceptado, y los sospechosos fueron detenidos, en la salida de Trasmiras de la autovía das Rías Baixas, la A-52.