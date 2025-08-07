Denuncian la ausencia de climatización y el deterioro del centro de salud de O Carballiño

El Colectivo Veciñal de O Carballiño denunció la situación «insostenible» que aseguran que viven los usuarios del centro de salud de la villa debido a las altas temperaturas de estos días y a la ausencia de un sistema de climatización adecuado.

Según explicaron, en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Urgencias, tanto pacientes como acompañantes, e incluso el propio personal sanitario, soportaron condiciones extremas por el calor, agravadas por la falta de ventilación y por la antigüedad de las instalaciones.

«La situación del edificio es absolutamente insostenible con un equipamiento envejecido y unas instalaciones del siglo pasado», dicen desde el colectivo, que, además, afirma estar «recibiendo quejas constantes de muchos vecinos que acuden al centro de salud y tienen que soportar el insoportable calor», por lo que exige medidas inmediatas a la Xunta de Galicia y al Sergas.

Además de la climatización, los vecinos denunciaron también la falta de personal sanitario, que —según indican— provoca que conseguir una cita médica en menos de una semana sea prácticamente imposible. A mayores, las carencias se extienden también al área de pediatría, donde aseguran que siguen existiendo importantes deficiencias.

Desde el Sergas, por su parte, reconocen «la incomodidad» que están sufriendo tanto usuarios como profesionales del centro de salud, pero indican que la estructura del edificio actual no permite una reforma integral, ya que está prevista la construcción de un nuevo centro, que contará con sistemas de climatización eficiente..

En cuanto a las quejas por los tiempos de espera para obtener cita médica, el Sergas aseguró que en el 70 % de los cupos del centro de O Carballiño la demora es inferior a dos días, y solo en casos puntuales, debido a vacaciones del personal, se están registrando demoras mayores.