Condenado por herir a un policía tras saltarse la cola, el aforo de las termas de Outariz y meterse en el agua

Una multa de 1.440 euros y la obligación de abonar 214,55 más para indemnizar a un policía local que resultó herido leve por culpa de un acusado al que la magistrada del Penal 1 de Ourense condena por delito de resistencia. Según los hechos probados de la sentencia, que no es definitiva, porque cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Ourense, la tarde del 11 de febrero de 2023, el hombre se saltó la cola y la situación de aforo completo de las termas de Outariz, entre las quejas del resto de usuarios, se desvistió y se introdujo en el agua pese a los requerimientos reiterados de uno de los encargados para que no lo hiciera. La situación motivó la presencia de dos agentes de la Policía Local.

Pidieron al acusado que saliese del agua y de las instalaciones, y que se identificase. El hombre les dijo que necesitaba permanecer en el agua hasta que su cuerpo se atemperase. Una vez salió no mostró su DNI porque, según él, no lo llevaba. Se dirigió a los agentes con menosprecios, llamándoles «mierdas» y diciendo que le hiciesen una foto y que iba a llamar a la Guardia Civil, la autoridad que él reconocía para ese caso. El encausado quiso volver a la terma. Los policías lo sujetaron y el varón reaccionó resistiéndose.

El forcejeo siguió incluso cuando ya estaba en el suelo, el lugar en el que fue esposado. Un tercer agente, de la Autonómica, que se encontraba fuera de servicio, ayudó a los policías locales a inmovilizar al infractor. La retención resultó complicada porque se encontraba todavía mojado. Un municipal sufrió en ese proceso contusiones y erosiones en las manos. Y se le rompió el reloj.

La jueza considera «reticente y burlona» la actitud del acusado

En el juicio, el acusado, que había ido a Outariz con su hija, solo admitió una infracción: se coló, dijo él, porque necesita tiempo para hacer la terapia de contrastes, entre el agua caliente y fría. Al salir de la terma, según su versión, dijo a los agentes que tenía que regresar al agua caliente, porque tenía tiritona, y les facilitó sus datos de forma verbal, alegó. No los insultó, añadió. Cuando le preguntaron si vio que los policías locales iban de uniforme, respondió que podía tratarse de un disfraz o de una broma.

«No existía animadversión previa de los agentes hacia el acusado», subraya la jueza sobre la versión policial. La autoridad considera «reticente y burlona» la actitud del acusado. Los detalles de la versión de este varón así como la declaración de dos testigos corroboran el relato de los agentes, concluye la magistrada.