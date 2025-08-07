Barbadás pide á Xunta asumir a xestión da Axuda no Fogar tras «sucesivos incumprimentos da empresa adxudicataria»

«Queremos dar un bo servizo aos usuarios e usuarias e, agora mesmo, non é posible», di o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel

Concellos como Arteixo, onde a atención a domicilio tamén está adxudicada á mesma empresa, Osventos, solicitou idéntica medida ao goberno autónomico

Una cuidadora acaricia la mano de una señora, en una imagen de recurso.

Una cuidadora acaricia la mano de una señora, en una imagen de recurso.

Ourense

O Concello de Barbadás solicita á Xunta asumir a xestión íntegra do Servizo de Axuda no Fogar ante «os sucesivos incumprimentos da empresa adxudicataria», Osventos, di a administración local.

O goberno local remitiulle unha carta a Política Social este xoves para requerir a súa intervención «tralo importante detrimento do servizo» prestado pola empresa que se encarga da xestión, problemas que «derivaron nun importante detrimento da atención ás persoas vulnerables do municipio», lamenta o Concello.

Noticias relacionadas y más

Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, lembra a obrigatoriedade de Xunta e do Goberno de financiar o 100 % deste recurso. Concellos como Arteixo, onde a atención a domicilio tamén está adxudicado á mesma empresa, solicitou o mesmo á Xunta. «Queremos dar un bo servizo aos usuarios e usuarias, e agora mesmo, non é posible», di Valcárcel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents