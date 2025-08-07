Barbadás pide á Xunta asumir a xestión da Axuda no Fogar tras «sucesivos incumprimentos da empresa adxudicataria»
«Queremos dar un bo servizo aos usuarios e usuarias e, agora mesmo, non é posible», di o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel
Concellos como Arteixo, onde a atención a domicilio tamén está adxudicada á mesma empresa, Osventos, solicitou idéntica medida ao goberno autónomico
O Concello de Barbadás solicita á Xunta asumir a xestión íntegra do Servizo de Axuda no Fogar ante «os sucesivos incumprimentos da empresa adxudicataria», Osventos, di a administración local.
O goberno local remitiulle unha carta a Política Social este xoves para requerir a súa intervención «tralo importante detrimento do servizo» prestado pola empresa que se encarga da xestión, problemas que «derivaron nun importante detrimento da atención ás persoas vulnerables do municipio», lamenta o Concello.
Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, lembra a obrigatoriedade de Xunta e do Goberno de financiar o 100 % deste recurso. Concellos como Arteixo, onde a atención a domicilio tamén está adxudicado á mesma empresa, solicitou o mesmo á Xunta. «Queremos dar un bo servizo aos usuarios e usuarias, e agora mesmo, non é posible», di Valcárcel.
