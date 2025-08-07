La baja de trabajadores autónomos se ha cebado en los primeros siete meses del año —es decir de enero a julio de 2025— en el comercio local, que ha experimentado 105 bajas, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA Galicia. Esto equivale al cierre de un pequeño negocio casi cada dos días en la provincia en ese periodo, en un sector que sigue sufriendo la presión de las grandes multinacionales y franquicias.

Ana Fernández de Lencería Miño uno los locales que resiste desde 1949 / Iñaki Osorio

Así datos finales demuestran que se ha bajado desde los 4.908 autónomos en el sector comercio en enero a los 4.804 en julio. Le siguen a mucha distancia como sectores con más bajas de trabajadores con negocio por cuenta propia, los de agricultura (-31 ) e Industria (-22) .

En el caso del comercio local, y como muestra de este progresivo cierre de pequeños negocios, está la postal de calles como Paseo o Santo Domingo, dos vías principales hace apenas dos lustros del comercio de capital ourensano, que ha sido prácticamente todos fagocitados por las franquicias de firmas multinacionales del r del textil, calzado y perfumería.

Según el último informe correspondiente a las oscilaciones de trabajadores autónomos que acaba de publicar ATA Galicia, buena parte de esa gran caída en el sector comercio que se registraron n los primeros siete mese del año, se produjo en el tránsito de junio a julio con 45 bajas en comercio y 15 en la en el sector agrícola

No obstante y pese ese zarpazo al comercio, el cómputo o final d es de 22.194 personas, 23 más, debido a la subida que han experimentado algunos sectores como la hostelería, en especial n meses de verano, las comunicaciones, y las actividades artística y de entretenimiento entre otras.

En el caso de agricultura la caída de 31 autónomos ha dejado el número total de afiliados en el sector de 2.436 a principios de año a a 2.405. También en el caso de los autónomos del sector industrial la cifras han pasado de los 1.586 a los 1.564.

Con todo, el segundo sector, tras el comercio, con más autónomos es el de la construcción, que tiene 4.804 trabajadores por cuenta propia tras ganar en lo que va de año 31 altas más.

Llama la atención el crecimiento producido en áreas como las actividades de áreas de profesiones técnicas y científicas, que ganaron 50 afiliados, hasta quedar en los 1.634 trabajadores por cuenta propia, o en actividades sanitarias, que han pasado de 834 a 857 .

Pero, mientras los cierres de comercios de sello local siguen ese ritmo decreciente, hay otros que resisten como Sombrerería La Lucha (desde 1917 abierta), o relojería El Cronómetro, desde 1928 o Lencería Miño, desde 1949.

«La fiscalidad es muy alta»

Odilo Fernández, copropietario con su hermana María de El Cronómetro, reconoce que «no solo se producen cierres porque fallan las ventas; , en ocasiones algunos pequeños comercios cierran por falta de relevo generacional y sobre todo por la fiscalidad es altísima y nos ahoga a los autónomos» explica.

Aunque parezca una contradicción «cuanto más ganas más sube la fiscalidad a pagar para un autónomo; tampoco todo el mundo está dispuesto a entregarse una un negocio sin horario, pues una de las prioridades de la sociedad actual es la conciliación de la vida laboral y familiar y aquí eso no existe» explica. Lo mismo opinan Cristina Álvarez con una mercería en Ramón Puga: «los impuestos pero también las ventas por internet hacen difícil aguantar».

Odilo Fernández, de El Cronómetro «Nuestra joyería lleva 100 años y el secreto es no tener horario»

La relojería y joyería El Cronómetro lleva desde 1928 en Ourense, aunque la historia familiar que está en su tercera generación empezó en 1911 en Cuba con el abuelo de Odilo y María , y luego volvió a Ourense y reabrió su firma en rúa da Paz de Ourense, donde lleva ya 97 años ininterrumpidos. Regentan uno de los negocios históricos de Ourense que ha resistido y, según Odilo Fernández «la clave es dedicarse sin horario ni vacaciones al negocio, y que la prioridad sea el cliente; lo difícil no es vender aunque tengamos como dice joyas y relojes únicos, sino solucionar los problemas que pueda plantear e al cliente a cualquier hora, porque una joya es muchas veces no solo una inversión, sino un sentimiento que recuerda a personas o momentos especiales en las que la regalaron». Es decir que «hay que estar al servicio del cliente en cuerpo y alma pues muchos son clientes de años, que vienen incluso en vacaciones hasta aquí». Pero como tercera generación de un comercio que mantiene la fabricación incluso de bellos relojes de marca propia y joyas de alto nivel o diseñadas por encargo, saben que «muchos de esos negocios que cerraron tal vez lo hicieron por la altísima fiscalizad que sufrimos los autónomos ; la carga fiscal es excesiva y si subes en ventas también sube la fiscalidad al máximo y el IRPF». Además «como autónomo no puedes disipar los gastos como si fueras una empresa y tienes que disponer siempre de dinero para afrontar imprevistos . No todo el mundo puede resistir el precio tan alto de ser autónomo».

Ana Fernández «Abrimos Lencería Miño en 1949 y, ahora, se vende más lencería masculina»

Ana Fernández, propietaria de Lencería Miño, calle Ervedelo, que ya advierte en el letrero de su local , el año en el que su padre tomó las riendas del negocio , «Abrimos en 1949, pero creemos que el negocio en esta misma ubicación llevaba mucho más» explica. La clave para mantener abierto más de 70 años un pequeño comercio especializado en un sector tan concreto, «y en una época de cambios sociales, con ventas de todo tipo de productos por internet es conseguir la fidelización del cliente. A mucha gente le gusta probar esa lencería, tener cosas diferentes y de calidad y aquí pueden hacerlo » indica. Reconoce que «ha habido etapas muy difíciles en las que fue necesario resistir», pero ahora hemos conseguido que no sean solo las abuelas o personas mayores que venían a comprar pijamas, camisones o bragas de calidad para los suyos; también hay gente joven. De hecho por aquí pasan muchos hombres porque los chicos ya quieren lencería masculina atractiva o de marca. No les vale la ropa interior de sus padres o abuelos».En este sentido y al estar en una zona de entrada a un barrio como O Couto con un alto número población de otras nacionalidades, reconoce que esos hombres de otros países, en especial latinos, son buenos clientes y compran ropa interior atractiva o de marca.Aunque muchas de esas prendas que vende se pueden comprar en plataformas «aquí saben que siempre pueden verlas en directo y en algún caso probar». La proximidad como fortaleza del comercio local .