As Xornadas de Folclore celebran a 40 edición cunha mostra dos carteis deseñados por artistas de referencia

Ourense

As Xornadas de Folclore da Deputación de Ourense conmemoran o 40 aniversario cunha exposición itinerante pola provincia. É unha mostra da cartelería anunciadora de todas as edicións deste evento cultural de referencia en Ourense e en Galicia, que comezará o vindeiro luns, 11 de agosto, cunha edición que conta con 187 artistas de seis grupos folclóricos de Arxentina, Chile, Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia. A exposición, unha actividade complementaria do festival, comezou xa no Concello de Celanova e continúa agora na Casa de Cultura de Allariz, onde poderá visitarse ata o 18 de agosto. O percorrido continuará en Carballiño ata final de mes, e en Xinzo e Ribadavia durante setembro. A previsión é que nos meses sucesivos se exhiba en máis municipios de Ourense.

Os carteis son obra de diferentes artistas da nosa provincia, como Virxilio, autor do primeiro cartel en 1984, que chegou a repetir noutras edicións. Outros pintores como Vidal Souto, Alexandro ou Juan Valcárcel, entre outros artistas de referencia, tamén participaron con creacións exclusivas nas que amosaban a súa visión do festival de folclore. A fotografía foi outro medio empregado para crear estas obras, coa participación de artistas como Simón Balvís, Doniz, Álvaro Vaquero ou Jorge Martínez.

Preto de 200 artistas

Do 11 de agosto ao 21 de agosto, 187 artistas de seis grupos folclóricos actuarán en Allariz, A Rúa, Bande, O Barco, Carballiño, Castro Caldelas, Celanova, Entrimo, Maceda, Manzaneda, Ribadavia, Trives, Verín, Viana e Xinzo, ademais da capital. Agrupacións folclóricas de Arxentina, Chile, Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia percorrerán 16 concellos nesta edición dun evento consolidado no panorama cultural, que organiza a Deputación de Ourense, a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta e dos diferentes concellos implicados.

