99 entidades de Ourense reciben axudas da Xunta para obras e equipamento
As asociacións beneficiarias este ano poderán desenvolver 128 proxectos
Redacción
A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, Manuel Pardo, visitaron onte a asociación de veciños O Sarillo de Gomesende para comprobar as melloras realizadas no seu local social coas axudas do plan específico de acción comunitaria, dirixidas a entidades veciñais, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais da comunidade, ao abeiro da convocatoria de 2024. A Xunta destinou en Gomesende 11.800 euros para melloras de eficiencia enerxética, coa substitución de portas e fiestras, saneamento e modernización dos sanitarios, con novo equipamento; así como tamén para melloras na accesibilidade ao local e outras obras de carácter xeral, como a substitución do antigo chan de PVC para evitar humidades ou a pintura exterior do establecemento para lograr un mellor encaixe no entorno.
Para este ano 2025, o goberno galego incrementou a dotación a catro millóns de euros, un máis que no exercicio de 2024. Xa están resoltas as axudas deste ano, que suman 391 entidades beneficiarias, case un cento máis que no pasado exercicio, cando foron 300. Medra tamén o número de proxectos impulsados, con 454 actuacións fronte ás 341 de 2024.
Un dos proxectos novos é a renovación do mobiliario e do equipo audiovisual, así como a adquisición de equipo informático e cafetería da asociación O Sarillo, cun investimento de 4.900 euros.
A meirande parte das entidades beneficiarias son de Pontevedra, con 160 e 172 actuacións subvencionadas e de Ourense, con 99 colectivos e 128 proxectos. Pola súa banda, Lugo suma 72 entidades e 82 actuacións, e A Coruña 60 colectivos e 72 proxectos.
