Los incendios se repiten en Canibelos y el temor crece: «Dormimos con miedo»

En el monte de Canibelos, en la parroquia ourensana de Velle, los vecinos se han acostumbrado a la visita de los bomberos forestales, unos brigadistas a los que, pese a que le agradecen su labor, preferirían no tener que conocer tan de cerca. La última vez— al cierre de esta edición— fue en la madrugada del lunes al martes, un momento que para los habitantes de la zona corrobora que «los fuegos tienen que ser provocados».

Los bomberos forestales en la zona / Iñaki Osorio

«Llevamos doce días seguidos con incendios casi consecutivos y reiterados. Para mí son provocados y, es más, parece que nos vigilan para hacerlo, porque salimos con el coche y se prende fuego. Y si no, es noche tras noche, y muy tarde. Es una pasada, en su sentido más de pesadilla», dice Manolo, uno de los vecinos, cuya finca colinda con una de las zonas afectadas y que mostraba preocupación por la seguridad de sus hijas.

«Es muy fuerte lo que está pasando aquí», certifica otro de los convivientes en el mismo domicilio; a puertas del cual trabajaban aún ayer a mediodía los brigadistas para evitar la reactivación de los focos, refrescando los puntos considerados caliente y ya con sobrada experiencia sobre el terreno. «Trabajamos a turnos, por lo que no siempre vamos a los mismos incendios los mismos brigadistas y aún así a mi este verano aquí ya me ha tocado venir tres veces», decía uno de los integrantes del Distrito XII, poniendo de relieve la frecuencia con la que se activa este punto del municipio.

En una de las casas recibían visita estos días, y la valoración del visitante, que prefería no revelar su nombre, también refleja lo que viven en la zona «la verdad es que nunca había vivido una cosa semejante, nunca había experimentado algo así, un incendio de lejos, pero tan cerca de la casa y de noche...Nunca», valoraba este hombre ensalzando el papel de los bomberos forestales, «estuvieron toda la noche aquí, haciendo cortafuegos, apagando, manteniendo la tranquilidad».

La noche fue la peor parte porque, pese a ser conscientes de que estaban los bomberos trabajando, los vecinos también son conscientes de la imprevisibilidad del fuego. «Dormimos con miedo y más teniendo niñas pequeñas en casa, de hecho dormir es más un decir, porque no podíamos», trasladan desde Canibelos, desde donde subrayan que «la preocupación sigue todas las noches, incluso con los bomberos aquí. Desde el pasado 23 de julio es imposible descansar, siempre pendiente, pendiente y pendiente».

Cronología y sospechas

El 23 de julio es la fecha señalada por los vecinos porque fue el primer incendio de una sucesión. Ese día se inició a las 18.13 horas y acudieron 2 agentes, 6 brigadas, 1 motobomba, 2 helicópteros y 4 aviones. Pero dos días después, el 25 de julio, se reactivó. Desde entonces el terreno se ha convertido en una llamada habitual para los bomberos forestales, para los que la madrugada del martes fue la última hasta la fecha, aunque fue por partida doble.

Con anterioridad, el lunes, horas antes, ya habían acudido a un fuego que se inició a las 13.48 y que a las 18.28 horas ya había sido extinguido, tras quemar una superficie de 0,6 hectáreas de arbolada y movilizar 1 técnico, 1 agente, 6 brigadas, 1 motobomba, 1 helicóptero y 4 aviones. Que se iniciase de madrugada no deja dudas a los vecinos «a esas horas no arde a menos que lo planten», opinan.

Desde la Policía Nacional no difieren. «Cuando en un sitio tan concreto hay tantos siniestros, casual no es» , valoran. Desde este cuerpo en colaboración con la Policía Autonómica, que posee la competencia para los incendios forestales, trabajan en labores de prevención, aumentando la presencia policial tanto de uniformados como de paisano, pero también de investigación. Aunque reconocen que los vehículos que emplean están «más adecuados para el entorno urbano» el objetivo es claro, «encaminar la situación para que no vuelva a repetirse».