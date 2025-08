Una ITV móvil para cubrir las necesidades rurales

Ya lo decía Darwin , “Adaptarse o morir”, una cita que aún permanece célebre y que se ha extrapolado a muchos más contextos fuera de su teoría de la evolución dada la constante necesidad que vivimos para adaptarnos a los nuevos tiempos.

Y es que son muchos los vecinos del rural gallego que a menudo no pueden ver sus necesidades suplidas o que deben realizar un sobreesfuerzo a la hora de pasar muchos trámites que son obligatorios. Para ello resulta evidente que las administraciones tengan que ofrecer algún tipo de facilidad o ayuda según las circunstancias. Sobre todo, para aquellos servicios que son considerados básicos y priorizarlas pensando en la gente más mayor y que, por ello, pueda tener mayores complicaciones a la hora de acceder a muchos de ellos.

Destaca un servicio que además de ser obligatorio es fundamental para asegurar la seguridad vial en nuestro país: la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que, desde hace años, ofrece un servicio «móvil» en varios concellos del rural gallego.

Se trata de una unidad móvil en la que, salvando las distancias, funciona igual que cualquier estación de la ITV para poder examinar el estado de vehículos automóviles, tractores y también remolques y decidir si pueden o no seguir en circulación.

Vecinos de Castro de Beiro. / Roi Cruz

Para poder hacer uso de este servicio, basta con pedir una cita de la misma manera que se hace para una estación de ITV fija, a través de la aplicación disponible o bien desde la misma página web (https://www.sycitv.com/) donde se debe de especificar los datos personales del usuario que quiere hacer uso del servicio y los del vehículo que se desea examinar.

No obstante, los usuarios también tienen a su disposición las fechas y lugares específicos donde encontrar estas unidades móviles que se desplazan una vez al año durante varios días —según la demanda a cubrir —para poder pasar la inspección, ya que en la propia página se encuentra publicado un calendario con toda la información.

Toni Fernández, un agricultor y ganadero vecino de Palmés, agradece mucho que exista este servicio para el rural. «Nos facilita mucho la vida porque sino el ir con toda esta maquinaria hasta la estación de Pereiro de Aguiar sería una locura», explica este agricultor quien tendría que recorrer más de 20 kilómetros con su tractor para poder pasar este trámite obligatorio.

Procedimiento

A través de la página web se pueden ver el calendario con las fechas marcadas en las que estará disponible esta estación móvil, además de los concellos donde se van a ubicar para que los vecinos tengan presente el momento y la ubicación que más les conviene según su lugar de residencia.

Toni aclara que al tratarse de un servicio anual la organización es buena y se conoce, «la zona está adaptada a las mismas fechas todos los años entonces está perfectamente coordinado», aclara.

«Hay una convocatoria un mes antes de la fecha, entonces tú desde la aplicación solicitas y más o menos ya te dan un día», concreta este agricultor, «según la hora que tengas pues vas allí y te van llamando por ventanilla, que además respetan mucho esas horas».

Si bien es cierto, este sistema a menudo les resulta un obstáculo a los mayores, quienes además son los habitantes que predominan en estas zonas y que no tienen tanta destreza en el manejo de aplicaciones o páginas web.

«Deberían estar más adaptadas al rural», defiende este vecino de Palmés, «no es mi caso pero yo encuentro que en la gente mayor que dependen también de esta aplicación les cuesta y siempre están dependiendo de los nietos u otros vecinos que utilicen el tipos de apps».

No obstante, este agricultor sigue argumentando que este servicio es muy importante para los vecinos que viven fuera de la ciudad, «sino tenemos estas facilidades llegará un momento en el que esto se va a quedar todo abandonado» denuncia Toni, «aquí solamente va a residir el jabalí y, por desgracia, los incendios».

En caso de no superar la inspección, cosa extraña comenta ya que como se avisa con tiempo suele estar todo en orden, obviamente se dispone de una segunda localización para volver a intentarlo.

Ponderar la seguridad

Este servicio no solo se trata de cubrir una necesidad en el rural sino también de ponderar la seguridad vial, dado que como comenta Toni «hay un problema ahora con la circulación, hay un problema con la maquinaria, hay muy poco respeto. Y dentro de este contexto te encuentras dentro de un tractor en el que vas a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora, por una carretera regional, con bastante tráfico... Pues no es seguro, no te sientes seguro», remarca.

Por lo que Toni asegura que la gente de Palmés desea «agradecer a la ITV que nos facilite este servicio y también a los chicos que vienen que tienen mucha paciencia. Ellos hacen y cumplen muy bien con su trabajo y para nuestra seguridad necesitamos que ellos hagan bien su trabajo lo primero» ya que la doble función que desempeñan actualmente es crucial.