Triple fiesta gastronómica en Muiños

La Asociación de Fonte Fría consiguió recuperar las emblemáticas fiestas de Muiño, que además cuentan con el reconocimiento de Fiest ade Interés Turístico de Galicia y que incluye varias actuaciones musicales y actividades que comenzaron el viernes y durarán hasta este domingo.

En la jornada de ayer, varios asistentes pudieron disfrutar de la XIX edición del Pico de Galo no Chan pero también de la VII edición del Becerro do Xurés al espeto, en las cuales los asistentes pudieron (por un precio 20 euros los adultos y 1o euros los menores de 15 años) disfrutar de la empanada pico de galo no chan, lacón de cerdo del Xurés, becerro del Xurés, costilla asada, carne ao caldeiro, vino, agua, chupitos y licor café.

Estuvieron presentes el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo y el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

En esta jornada también tuvo lugar la XXXV edición de la fiesta Gastronómica de las Sopas del Burro Canso por la tarde en la que se degustaron estas sopas y tostadas de vino y leche a la que le siguió la actuación de la orquesta «París de Noia».