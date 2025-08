Urgen un cartel que advierta de la contaminación en As Conchas

La asociación vecinal de As Conchas manifiesta su enfado con el Concello de Lobeira y la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia tras lo que califican como un «nuevo episodio de abandono institucional, negligencia reiterada y falta de respeto a la salud pública». Echan de menos un cartel que advierta del peligro para los vecinos y visitantes que acceden diariamente al agua en zonas tan frecuentadas como As Conchas y Os Chaus.

Desde el pasado 4 de junio, el embalse de As Conchas presenta niveles de contaminación por cianobacterias tóxicas, comunicados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Sin embargo, «ni el alcalde de Lobeira ni la secretaría municipal han colocado hasta la fecha ni un solo cartel», critican los vecinos. La respuesta oficial del Concello a los requerimientos de la Asociación «ha sido tan evasiva como irresponsable: niegan haber recibido notificación alguna de Sanidade y se escudan en que no existen zonas de baño censadas en el municipio». Denuncian los residentes que es «una excusa inaceptable», precisamente cuando «el protocolo de la Consellería de Sanidade es claro: deben colocarse carteles incluso en zonas no censadas cuando hay riesgo sanitario».

Por tal motivo, la asociación remitió ayer una instancia formal a la Dirección Xeral de Saúde Pública reclamando que, en el plazo de 48 horas, obligue por escrito al Concello a informar debidamente del riesgo sanitario, advirtiendo de que, de no hacerlo, iniciarán acciones penales por presunta prevaricación omisiva contra los cargos responsables del ayuntamiento y también contra la propia Xunta, por no imponer medidas urgentes. Aseguran que «no es la primera vez. Esta pasividad institucional ya la sufrimos en años anteriores, tanto en Lobeira como en Muíños y Bande, y por eso ya fueron denunciados en su día ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia». Aseguran que «este es un problema ambiental gravísimo y crónico, y ningún gobernante puede seguir mirando para otro lado mientras la gente se baña en agua contaminada». Exigen transparencia, responsabilidad y acción inmediata.