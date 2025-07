«Teño a certeza de que miña nai ía sobrevivir se a atendesen rápido»

El 8 de marzo de 2018 era un día lluvioso en Bande. Generosa González Vázquez, de 92 años, iba caminando a misa. Oyó un coche a su espalda y el ruido la asustó porque le pareció que circulaba rápido. La señora, que llevaba el paraguas en una mano, se giró, perdió el equilibrio y se cayó en la calzada. Sufrió una fractura del húmero izquierdo, uno de los huesos que forman la articulación del codo. La anciana, que tenía una vida autónoma en su día a día, ingresó en el hospital de Ourense para ser atendida por la lesión. Nueve días más tarde, el 17 de marzo de 2018, falleció en el centro sanitario, a consecuencia de una colecistitis aguda perforada y una peritonitis aguda.

Siete años de proceso judicial culminan con una condena al Sergas, que no ha sido recurrida, dos meses después del fallo, aunque el TSXG aún no ha dictado la resolución para declarar la firmeza. La administración sanitaria debe indemnizar con un total de 40.000 euros a los cuatro hijos de la nonagenaria. Al desestimar el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Xustiza constató que la paciente recibió una «negligente asistencia» que deparó «una clara pérdida de la oportunidad terapéutica».

«Gratifícame moito a sentenza, supón un reforzo moral moi grande, porque levo loitando dende o ano 2018 para que se recoñecese que houbo unha neglixencia médica, unha desatención, unha descoordinación entre os médicos», dice el hijo

«O proceso é duro. Aínda que sempre tes a esperanza de que recoñezan que houbo un erro e non trataron ben a túa nai, tamén ves que hai moitas probabilidades de que o caso non chegue a porto e quede en nada», expone Francisco Álvarez González, uno de los hijos.

Él convivía con la anciana, natural de Pazos de Barxés (Muíños), en la vivienda familiar en Bande. «Os primeiros anos paseinos moi mal; vivía con ela e de golpe atopeime só. O tempo cura todo, pero estiven un par de anos ou tres...», comparte. «Gratifícame moito a sentenza, supón un reforzo moral moi grande, porque levo loitando dende o ano 2018 para que se recoñecese que houbo unha neglixencia médica, unha desatención, unha descoordinación entre os médicos», expone. «Que pode saír de positivo disto?», enlaza. «Que a partir de agora haxa máis coordinación e se fixen máis. Que este caso transcenda e sirva para que haxa unha mellor atención nos hospitais», desea Francisco.

«O internista non apareceu»

Tras el ingreso el 8 de marzo de 2018 de la nonagenaria, se le colocó una férula y se estudió una posible intervención, que no llegó a practicarse. Días después sufrió un dolor abdominal. «Ela dicía que tiña unhas molestias, pero como estaba sempre sedada non alarmaba moito», recuerda su hijo.

«Había unha consulta con Medicina Interna que foi solicitada o día 12, porque tiña a tensión baixa e iso non podía estar relacionado coa fractura do úmero. O internista non apareceu». Francisco se movió, habló con un pariente y finalmente el día 15 su madre fue examinada. Cuando le palparon la zona abdominal la inflamación interna era evidente. «Aí xa era tarde», lamenta Francisco. «Non sei se o traumatólogo enviou ou non a petición a Medicina Interna, ou se lles chegou, pero o caso é que o internista non apareceu. Para min esa demora foi a clave», resalta.

El abogado Alfonso Grande y Francisco Álvarez, el hijo de Generosa, una paciente fallecida en el CHUO tras una mala atención. / IÑAKI OSORIO

Generosa fue intervenida la madrugada del 17 de marzo y falleció horas después. «A operación fixérona de urxencia, diagnosticáranlle apendicite, pero cando a foron abrir viron unha colecistite purulenta e con perforación».

«No era en modo alguno razonable que no se llegara a practicar la radiografía de control que se había pedido (...), ni se le realizara un seguimiento continuo, ni que el internista se hubiera retrasado tres días en examinarla, lo que, en efecto, constituía una falta de coordinación por parte de los responsables de los servicios de Traumatología, Radiología y Medicina Interna, lo que condujo a que falleciera a consecuencia de una colecistitis aguda perforada y una peritonitis aguda», subraya el TSXG.

«Así lo vio especialmente el forense, que situó el inicio de la inflamación y obstrucción de la vesícula tan solo uno o dos días antes de que la paciente falleciera, por lo que su pronóstico era muy malo y no se podría asegurar que pudiera sobrevivir, como tampoco si se hubiera llegado a diagnosticar unos días antes su problema biliar, a pesar de la falta de síntomas decisivos. No obstante, esa incertidumbre no neutralizó la negligente asistencia que a la paciente se le prestó, lo que era una clara pérdida de la oportunidad terapéutica», razona la Sala de lo Contencioso.

«O seu día a día era bo, ela estaba ben; con algo de retranca, ela dícia que chegaría aos 100 anos»

«Segundo dixo o forense, ela tiña unha colelitiase, pedras na vesícula biliar. Para min, sen dúbida ningunha, o feito de estar constantemente encamada foi o que orixinou a colecistite, a perforación, a inflamación e todo o que pasou», afirma Francisco, que se sabe de memoria el proceso asistencial y el pleito judicial.

«Os xuíces falan da doctrina da oportunidade terapéutica, e miña nai non a tivo por unha neglixencia na asistencia», resalta el familiar. «Con algo de retranca, ela dícia que chegaría aos 100 anos», recuerda su hijo. «Tiña pedras na vesícula, que lle poderían quitar, pero o seu día a día era bo, ela estaba ben. Os xuíces teñen que considerar a incerteza do que podería pasar, pero eu son o fillo e teño toda a certeza de que ía sobrevivir se fose atendida rapidamente. Entrou no hospital o día 8, e mira os días que pasaron con ela alí, sedada e metida na cama», subraya Francisco.

«O forense dixo que a colecistite e a perforación no peritoneo foron un ou dous días antes do falecemento. Todo ese tempo foi incubándose o derramamento da vesícula. Eu teño a certeza de que sobreviviría. O único que necesitaba era unha atención rápida».