El nuevo paritorio del CHUO arranca entre elogios institucionales y críticas del personal

El discutido paritorio del Hospital Universitario de Ourense ya está operativo. Desde ayer, las mujeres que ingresan para dar a luz son atendidas en las salas habilitadas en la primera planta del edificio Cristal, donde también se ha trasladado el resto del área Materno-Infantil: Obstetricia, Ginecología, Pediatría y Neonatología. Todo en el marco de un cambio estratégico, impulsado por la Xunta de Galicia, que justifica la operación como un paso hacia una atención hospitalaria «más segura»— ya que el edificio sufrió cuatro derrumbes de falsos techos desde el 2023, el último el pasado miércoles—, pero también «más eficiente» y «humanizada».

Para dar el visto bueno a este traslado, el martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaba satisfecho las nuevas instalaciones tras una inversión de 2,7 millones de euros; pero ayer en la puerta del Materno-Infantil, matronas, madres y colectivos insistían en sus reclamaciones, acusando al Sergas de haber cerrado un proceso sin diálogo ni escucha. «Las instalaciones son nuevas, sí, son preciosas, son más bonitas y tienen ventanas, y casi todas las mujeres van a estar contentas; la que tenga una expectativa de parto medicalizado seguramente hasta quede satisfecha, pero eso no son todas las mujeres, hay más. Entonces no digamos que escuchamos a las mujeres», reprochó María Soledad Diéguez, que ejerció de portavoz de las matronas.

Sin incidencias, pero protestado

El operativo de traslado se completó sin incidencias entre las 09.00 y las 12.30 horas. La misma hora a la que comenzó la reivindicación de las futuras madres, de la mano de enfermeras especializadas en la asistencia de partos, que comparten su sentir.

Más de 50 profesionales— según los datos del Sergas— participaron en una logística sanitaria que incluyó movimiento de pacientes, equipos clínicos y personal, bajo la coordinación de José Antonio Ortigueira Espinosa, director de Atención Hospitalaria, y Josefa Rodríguez Araujo, directora de Enfermería del área sanitaria, que explicaron que «El objetivo principal era garantizar la seguridad de las pacientes y la continuidad de la actividad asistencial, y conseguimos ambas cosas gracias a un trabajo perfectamente engranado».

Así, las nuevas instalaciones —distribuidas entre la primera y cuarta planta del edificio Cristal— ya centralizan Pediatría, Neonatología, Obstetricia y el nuevo área de partos; con cinco salas de dilatación, un paritorio y un quirófano climatizados, con luz natural y acceso directo a la UCI neonatal. El Sergas destaca que la proximidad entre servicios, la climatización, la luz natural y el diseño «humanizado» mejoran la atención y superan las condiciones del antiguo Materno-Infantil, que ayer ya clausuró el antiguo área de partos.

Desde la Consellería de Sanidade defienden la actuación como una decisión necesaria ante el progresivo deterioro del viejo bloque, pero también porque «el embarazo en Ourense es cada vez más complejo, porque las mujeres tienen cada vez más edad y patologías concomitantes, lo cual nos lleva a la necesidad de tener instalaciones seguras. Y, para mí, seguridad es disponer de un quirófano cerca, tener al niño monitorizado y contar con el servicio de Pediatría», subrayó al respecto la jefa de Obstetricia, Esther Álvarez este martes, durante la visita del conselleiro.

Por su parte, el titular de Sanidade, Antonio Caamaño, fue más allá: «Es un espacio moderno y funcional que va a permitir una asistencia integral», defendió en las instalaciones. «No se produce ninguna pérdida desde el punto de vista funcional y de la calidad asistencial», dijo, sino que cuenta con los recursos necesarios en instalaciones más modernas y cómodas, en comparación con las instalaciones hasta ahora existentes en el vetusto Materno-Infantil. «El proceso de reubicación ha sido consensuado con los responsables de los servicios, con lo cual se adapta a las necesidades reales que tiene la población», aseveró.

«Desmentir» lo dicho

Pero no todos comparten ese optimismo. Mientras Sanidade ofrecía cifras y garantías técnicas el martes, ayer eran las matronas las que se mostraban tajantes: «Lo primero que quiero hacer es desmentir que las matronas somos las que no queremos una bañera, nosotras en todo momento hemos querido una bañera, lo que pasa es que no le han encontrado el espacio suficiente para situarla en las condiciones de seguridad necesarias. Llevamos desde 2008 trabajando con ella, llegamos a esa inauguración por otra conselleira en su día y estamos en la foto orgullosas; que ahora perdamos eso y que nos digan que no perdemos...» valoró Diéguez recogiendo las quejas de las madres por la ausencia de una sala de parto natural. Una estancia que desaparece en este traslado provisional y que ellas reclaman como parte de «un parto respetado». El martes, Álvarez dijo que este colectivo «prefería contar con una sala de dilatación más».

El paritorio provisional, ya en funcionamiento / Sergas

La jefa de Obstetricia también manifestó que «todas las salas se han diseñado de manera que funcionen como un UTPR, es decir, para la dilatación, el parto y la recuperación. Es una demanda del servicio desde hace mucho tiempo para asegurar la continuidad asistencial de la matrona. Hasta ahora, el puerperio— el momento inmediatamente posterior al parto— lo hacíamos en una sala de despertar aparte. A partir de ahora se hará en la propia sala de dilatación siempre que se pueda»

Las matronas también contradicen esta explicación, «no podemos decir que tenemos UTPR, que son unidades de trabajo de parto y recuperación donde la mujer puede parir y recuperarse en condiciones de seguridad en el mismo sitio. Eso hoy no lo tenemos. No lo podemos vender así», aseveró María Soledad.

La enfermera especialista en ginecología y obstetricia explicó que la negativa del colectivo de matronas a referirse a las salas de ese modo se debe a que «en esas zonas pueden parir las mujeres que sean estrictamente de bajo riesgo, porque si tenemos que hacer cualquier intervención en el bebé hay que desplazarse a paritorio».

Reanimaciones a plena vista

Las matronas conceden que «se han hecho mejoras desde el inicio del proyecto, se han puesto mamparas de aluminio, que siempre es mejor que las cortinas —como separación entre las salas de dilatación—», pero, al igual que las futuras madres, lamentan la escasa cantidad de aseos, «seguimos disponiendo de un único baño para todas las mujeres gestantes, y no sólo eso, sino que antes las mujeres compartían un único baño cada dos, y ya eso les generaba incomodidad, y ahora van a compartir un baño y una ducha para cuatro».

Pero la mayor crítica y, a su vez, la preocupación del colectivo, se dirige a la reanimación neonatal, «no porque no se pueda hacer en condiciones de seguridad, porque se puede, tenemos cunas para hacerlo», sino por la ubicación, «se encuentran en espacios compartidos, donde las puérperas van a ver cómo se reanima a los niños y eso no puede hacer así».

Con todo, las matronas mandan un mensaje de tranquilidad, «por supuesto que no va a pasar nada grave. Para eso estamos los profesionales, para esforzarnos al máximo, para intentar que las cosas salgan bien». Pero no dejan atrás los reproches, «nos parece que este cambio ha sido planificado de una forma muy incongruente, que no se ha consultado con las que asistimos partos desde el principio y que no se nos escucha».

Pese a las críticas la labor asistencial continúa. Ayer mismo nació el primer bebé de este paritorio provisional, que se estima que será escenario de un millar de alumbramientos más. El primero fue el de Patricia, que pesó 3,100 kilogramos.