Las mujeres críticas con el paritorio provisional de Ourense señalan in situ las carencias

El paritorio provisional de Ourense está en servicio desde este miércoles, tras el traslado en bloque de las distintas unidades de Pediatría y Ginecología, que ha requerido una reorganización del CHUO. En la jornada inicial se registró el primer nacimiento, el de una niña que pesó 3,100 kilos, hija de una pareja de Maside. El Sergas califica de "éxito" una mudanza que sigue movilizando a madres, mujeres y colectivos, y que también suscita críticas de las matronas, las enfermeras especializadas en la asistencia del parto: "Nos quedamos con menos espacios, y sobre todo nos preocupa el tema de la reanimación neonatal, porque las cunas están en espacios compartidos. Las puérperas van a ver cómo se reanima a niños de otras mujeres, y eso no puede ser así", llegaron a manifestar este miércoles, en una nueva concentración de colectivos, embarazadas y personal. "Este cambio ha sido planificado de una manera muy incongruente, no se nos ha escuchado".

Frente al mensaje institucional que celebra el cambio, llueven las críticas de distintas mujeres que han podido visitar las nuevas dependencias, para evaluar in situ cómo se reparten los espacios y cómo serán los recursos disponibles para el proceso asistencial. Sanidade y el área sanitaria aseguran que la calidad, la seguridad y la intimidad estarán garantizadas. A través de fotografías y vídeos del nuevo paritorio, que estará al menos un año en funcionamiento (en Ourense se producen más de un millar de nacimientos en ese tiempo), estas ciudadanas discuten el modelo elegido.

Una cuna de reanimación, ubicada en una de las salas de dilatación. / CEDIDA

"Necesitamos e esiximos unha bañeira de partos"

La falta de bañera para aliviar con el agua caliente el dolor durante las contracciones en las largas horas de la dilatación es una de las carencias que más lamentan. Tras su visita a las instalaciones consideran que habría espacio suficiente. La jefa de servicio de Obstetricia, la ginecóloga Esther Álvarez, atribuyó esa carencia a que las matronas preferían contar «con una sala de dilatación más». Esa afirmación ha molestado profundamente al colectivo. Las enfermeras especialistas recuerdan que siempre han votado a favor de que hubiera bañera. "En todo momento la quisimos, pero no han dado el espacio suficiente para situarla en las condiciones de seguridad que demandamos. La dirección no ha visto la forma posible de ubicarla", expresó este miércoles una de estas sanitarias.

"As matronas sempre pediron bañeira. O Sergas mediu para colocar a mesma bañeira de hidromasaxe que había no materno, non para unha bañeira de partos, que entra perfectamente en varias das salas de dilatación. Non temos por que renunciar a ela, e non o imos facer. Necesitamos e esiximos unha bañeira de partos en, polo menos, unha das salas de dilatacións", resalta en una publicación Arrolos de Teta, un grupo que defiende los derechos de las mujeres y lucha por la visibilidad y el apoyo a la lactancia materna. Es uno de los colectivos más entregados en la reivindicación de unas condiciones dignas para el paritorio de Ourense.

En opinión de algunas de las mujeres, habría espacio suficiente para dotar una bañera de partos, para aliviar el dolor y facilitar el proceso de parto natural. / CEDIDA

"Esta é a separación de 2,78 millóns de euros e 4 meses de planificación que separa a un paciente de CMA que vaia defecar dunha muller dilatando que busque alivio (despois de percorrer o pasillo) na auga quente durante o parto", cuestionan las visitantes del paritorio, con indignación. Con una fotografía demuestran gráficamente cómo será la separación. "A única ducha da que dispoñen todas as mulleres que pairan no paridoiro do CHUO, que terán que compartir tamén cas que precisen usar o váter", añaden en un vídeo.

Separación entre la zona quirúrgica de la CMA y el área de partos, en el espacio para la única ducha compartida. / CEDIDA

Una mujer embarazada prueba el espacio escueto en el único aseo habilitado en el área de partos provisional. Se trata de una dependencia en el pasillo en la que solo hay un váter y una pileta. "Así é o espazo do baño compartido dos paridoiros e espertar do paridoiro de Ourense", subrayan desde Arrolos de Teta.

Una mujer embarazada comprueba el escaso espacio del único aseo del área de partos. / CEDIDA

Sanidade esgrime que las cinco salas habilitadas son «aptas para acoller partos naturais», blindarán la intimidad de las mujeres y «están dotadas de monitorización e de todo o necesario para garantir a seguridade, a privacidade, a comodidade e a posibilidade de acompañamento». El conselleiro califica como «muy bien invertidos» los 2,7 millones destinados a adaptar la primera y la cuarta planta del edificio Cristal para los distintos servicios pediátricos y obstétricos. Las afirmaciones chocan con el parecer de varias mujeres y colectivos, y también del personal, que paliará con su profesionalidad las carencias para garantizar el proceso asistencial en un momento tan importante en la vida como en el nacimiento de un hijo.

«Creo que no hay motivo para esas quejas», dijo Gómez Caamaño este martes. «Es un espacio moderno y funcional que va a permitir una asistencia integral», defendió el conselleiro de Sanidade. «No se produce ninguna pérdida desde el punto de vista funcional y de la calidad asistencial», considera. En otro de los vídeos distribuidos por Arrolos de Teta, una de las mujeres comparece en una sala de dilatación mientras percibe, a un volumen elevado, los gritos de otra mujer en otro de los cuartos habilitados para el trabajo de parto. La falta de intimidad e insonorización es una de las grandes carencias que las manifestantes llevan semanas apuntando. Unos estrechos paneles metálicos, así como puertas correderas, separan las salas de dilatación.

Separación con panel sándwich metálico entre las salas de dilatación. / CEDIDA

Además, en contra de lo que sostienen el Sergas y el área sanitaria, este grupo de mujeres considera que "os circuitos asistenciais planificados non garanten a nosa seguridade e intimidade". En la comiprobación in situ del nuevo paritorio, señalan una cuna de reanimación ubicada en una de las salas de dilatación, la quinta. "Se a teñen que ocupar, a ver que pasa", se preguntan.

Temen que, en caso de una emergencia, la movilización de esa minicamilla se realice por delante "de todas as mulleres que estean aquí no espertar", indican en relación a una zona diáfana pensada para ese momento posterior al parto. No obstante, estas martes la jefa de Obstetricia, Esther Álvarez, aseguró que "todas las salas se han diseñado de manera que funcionen como un UTPR, es decir, para la dilatación, el parto y la recuperación", con el objetivo de que "a partir de ahora el despertar se hará en la propia sala de dilatación siempre que se pueda".

Desde Arrolos de Teta, después de ver las nuevas instalaciones, sostienen que "a zona de espertar en realidade é un pasillo de acceso a quirófanos e paridoiros, e de colocarse as camas planeadas non hai espazo entre elas e o escritorio de control para que acceda a cama para paridoiros/quirófano".

Conselleiro y otras autoridades visitando el paritorio temporal. En la imagen, la zona para despertar. / IÑAKI OSORIO

Las malas impresiones que les quedan a varias de estas mujeres tras conocer las nuevas instalaciones incluyen más zonas que el discutido paritorio. El traslado de los servicios del Materno Infantil, tras los cuatro desprendimientos de falsos techos registrados desde 2023, ha supuesto habilitar la primera y cuarta planta del edificio Cristal del CHUO para las consultas y hospitalización de madres, bebés y niños. «Se conservan los espacios y los recursos de la antigua unidad y mejora un aspecto fundamental en la asistencia sanitaria de calidad del siglo XXI: la humanización y la funcionalidad», expresaba este martes el conselleiro de Sanidade, durante una visita al hospital.

El miércoles, una portavoz de las matronas se hacía eco de una de las principales críticas de las pacientes: "Antes las mujeres en la planta compartían un baño cada dos, y eso ya les generaba incomodidad. Ahora van a compartir una ducha y un baño por cada cuatro mujeres. Y eso no será para un año, como nos dicen sobre el paritorio, sino para más tiempo, porque la planta va a quedar ahí hasta que se haga el edificio nuevo", recuerdan las profesionales.