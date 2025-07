Ourense mostra a súa pegada na historia de Galaxia

A cidade de Ourense será ata o próximo 24 de agosto o epicentro da memoria cultural galega ó converterse no escenario da exposición «Galaxia–Auria. 75 anos despois (1950–2025)», que xa pode visitarse no Centro Cultural Marcos Valcárcel, como unha das actividades conmemorativas polo 75 aniversario da Editorial Galaxia.

Comisariada pola profesora e investigadora Patricia Arias Chachero, a exposición propón un percorrido en catorce capítulos pola intensa e singular relación entre a Editorial Galaxia e a provincia de Ourense. Unha relación que se remonta aos seus inicios: Ramón Otero Pedrayo foi o primeiro presidente da editorial, xunto con outros fundadores como Sebastián Martínez-Risco ou Ben-Cho-Shey.

Ao longo destas sete décadas, a presenza ourensá foi constante non só nos órganos de dirección —como no caso de Carlos Casares, director da editorial entre 1985 e 2002—, senón tamén na creación de institucións culturais irmás como a Fundación Otero Pedrayo. Todo fitos recollidos en 14 paneis que relatan a historia de Galaxia dende os seus inicios ata a actualidade .

Neste senso, a mostra destaca tamén a relación da editorial cos diferentes concellos da provincia, cada un asociado a fitos clave da literatura galega. Así, A Gudiña vincúlase co nacemento da literatura infantil, Xinzo de Limia coa nova narrativa galega, Celanova coa poesía sociorealista, o Ribeiro cos estudos lingüísticos, O Barco de Valdeorras coa produción no exilio, ou Verín co estudo da etnografía e a cultura popular. Compoñendo un mapa cultural da provincia dende o que se entende o papel vertebrador da editorial.

Os destacados

Os contidos expositivos percorren nomes e publicacións que testemuñan esta vinculación. Dende os clásicos como Blanco Amor con «A esmorga» ou «Os biosbardos», pasando por Vicente Risco, Florentino Cuevillas, Xaquín Lorenzo, ou Ferro Couselo, ata os grandes autores do século XX como Celso Emilio Ferreiro, Curros Enríquez, Carlos Casares, Méndez Ferrín, Antón Tovar, Pura Vázquez ou Alonso Montero.

A mostra inclúe tamén a presenza de escritores e escritoras contemporáneas que confiaron a súa obra a Galaxia, como Chus Pato, Rebeca Baceiredo, Ribeiro Coello, Bieito Iglesias, Baldo Ramos, García Mañá, Pacho Blanco, Cristina Pato, Carlos Rego, Arancha Nogueira ou Alba Garrido entre outros.

«É unha honra esta colaboración nunha exposición que posteriormente quedará na Deputación Provincial e terá posibilidade de itinerar por diferentes concellos, moitos deles recollidos na exposición e que teñen ese vínculo especial con Galaxia, o que permitirá que a xente nos diferentes puntos do territorio tome conciencia da importancia do seu lugar de orixe», celebrou onte, no acto inaugural da exhibición, o vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández, quen resaltou «a importancia que que institucións coma Galaxia teñen na construción da identidade cultural dun territorio».

O acto tamén contou coa participación de Francisco González Bouzán, director do centro; Patricia Arias Chachero, comisaria da mostra e Antón Vidal Andión, presidente do Consello de Administración de Galaxia.