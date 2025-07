El traslado del paritorio, inminente, pese al rechazo persistente: «es violencia obstétrica»

Por cuarta vez en menos de un mes, un grupo de mujeres embarazadas y familias se concentró ayer a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense para protestar contra el inminente traslado del paritorio. Apoyadas por los colectivos que respaldan las movilizaciones: Arrolos de Teta, O parto é noso, Marcha Mundial das Mulleres, Petra Maternidades Feministas, la Asociación Galega de Matronas y SOS Sanidade Pública Ourense, las gestantes han vuelto a poner el foco en unas condiciones que consideran «indignas» y lo han hecho sabiendo que el tiempo apremia. Pese a que no hay fecha oficial, la información que manejan las afectadas es que el traslado se producirá esta misma semana, «hoy o mañana».

Así lo expuso Laura Pérez, una de las futuras madres ourensanas que se encargó de la lectura del manifiesto a la entrada del Materno Infantil, donde hace menos una semana se produjo un nuevo derrumbe de un falso techo, que avala la necesidad de abandonar el recinto «por seguridad».

Pero las embarazadas se muestran escépticas, «volvemos una vez más a movilizarnos para intentar parar este traslado en estas condiciones que nos venden como si fuesen algo maravilloso, como si ganásemos un montón con el cambio, y no es así. No pueden pretender que tengamos un trabajo de parto en estas condiciones, que nos tengan separadas con unas láminas de aluminio, compartiendo baño, con una ducha para todas, sin espacio...No pueden ser estas condiciones y volveremos a decirlo las veces que haga falta porque no podemos aceptarlas», reclamó Pérez poniendo voz al sentir de todas las mujeres que portaron pancartas.

Dignidad en el parto

«Nos levantamos una vez más para decir ‘¡basta!’ Nos encontramos frente a un traslado carente de las condiciones mínimas exigibles para garantizar la intimidad y la dignidad de las mujeres y de los niños en el momento del parto», dijeron las futuras madres leyendo un manifiesto, en el que sentencian que «la premisa de que el espacio actual no es seguro no es una justificación para tener que aceptar las condiciones que se nos presentan y mucho menos para perder lo poco, poquísimo, que teníamos, como es la sala de parto natural, en la cual encontrábamos elementos básicos para un parto respetado».

Al hilo de los partos respetados, las gestantes alzan aún más la voz: «a nosotras nos gustaría que todo el mundo pudiese ver lo que vimos nosotras con nuestros propios ojos, porque sobre todo ese presupuesto de 2,7 millones de euros— la inversión de la Xunta para llevar a cabo la reforma— no sabemos dónde está metido, y el dinero es de todos, no solo de las mujeres embarazadas que estamos aquí. No sabemos en qué lo están empleados, suponemos que en carteles y fotografías porque en baños no, en instalaciones no y en espacios tampoco; asi que en dibujos», recriminan.

Así se muestran tajantes al aseverar que «aunque haya gente a la que no le guste el término de violencia obstétrica esto lo es».

Las instalaciones

Al respecto afean «el silencio» y «la falta de diálogo y respuesta» por parte de la gerencia del área sanitaria, de la Consellería de Sanidade y del Sergas, «otra falta más de respeto hacia las mujeres de Ourense», consideran, asegurando que han solicitado reunirse por registro para recibir «una explicación y contarnos la realidad»

El área sanitaria provincial difundió el pasado jueves fotografías y un vídeo para mostrar la solución adoptada para llevar a cabo, de forma inminente, el traslado de la unidad de partos, de la mano de la mudanza de los servicios de Pediatría y Ginecología-Obstetricia desde el obsoleto Materno Infantil, que el pasado miércoles sufrió el cuarto desprendimiento de falsos techos desde 2023, y que se vaciará con la reorganización de la actividad asistencial en el CHUO.

Tendrá cinco salas de dilatación —separadas con paneles de aluminio y puertas correderas—, un aseo compartido en el pasillo, una ducha para todas, un espacio para el proceso del despertar y dos quirófanos para las intervenciones obstétricas que pueden resultar necesarias, como las cesáreas. Los lugares para el trabajo de parto disponen de luz natural y de climatización, una mejora con respecto al edificio Materno. Tres salas tienen lavamanos y hay otro instalado en el pasillo, pero no hay una sala específica para el parto natural ni bañera.

Desde el Sergas defienden que «se cumplen todas las garantías», entre ellas «seguridad, comodidad e intimidad» y ante la falta de una sala de parto natural recuerdan que se trata de un traslado «transitorio» y que cuando se realice el definitivo tratará de recuperarse porque «cuánto más se pueda hacer por el bienestar de las madres, mejor».

«Poder parir sin huir a Verín»

Durante la concentración, las futuras madres pusieron el foco sobre el paritorio más cercano: el del Hospital Público de Verín. Muchas de ellas miran hacia estas instalaciones en medio del traslado del paritorio del CHUO, pero lo hacen para reivindicar «poder parir sin tener que huir a Verín».

Así lo corearon ayer la veintena de mujeres que en días, semanas o meses se convertirán en madres. Una escena muy distinta a la de 2019, cuando eran las verinensas las que se veían obligadas a mirar al CHUO. Entonces la Xunta había clausurado esta área del hospital de Verín por el escaso número de nacimientos, lo que provocó un enorme rechazo y una movilización social que logró reabrir sus puertas 63 días después.

Desde entonces, en Verín han nacido 539 bebés, a una media de un parto cada cuatro días. En comparación, en Ourense ciudad la cifra ronda los 2,89 partos diarios, una cantidad que, aunque también baja, implicaría que, si se mantiene, el nuevo paritorio podría acoger alrededor de 420 partos tan solo entre el 1 de agosto y fin de año.