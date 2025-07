Ourense tendrá un millar de nacimientos en un discutido paritorio que el Sergas ve idóneo

Los colectivos en lucha por las mejores condiciones posibles para el área de partos solicitaron reunirse con la dirección del área sanitaria y el conselleiro. «Yo no recibí ningún tipo de petición. Me reúno con todo el mundo, hasta con la gente más inesperada. No tengo ningún problema en hablar», dice.

La Xunta afirma que se han modificado los circuitos asistenciales con personal adicional, «para mellorar a circulación das pacientes e a súa atención». Pero la comisión de centro del CHUO, la junta de personal, critica la falta de información de la gerencia y requiere aclaraciones sobre la distribución del personal y las zonas de trabajo tras el traslado.