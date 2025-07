«Ourense necesita una brigada de Policía del transporte; el AVE da ventajas a los delincuentes»

El policía nacional Antonio Pousa García (Ourense, 1970) ingresó en la academia del cuerpo en 1991 y ejerce desde 2014 como secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

La organización a la que representa defiende los intereses y los derechos de los agentes de la institución y cuenta con el apoyo mayoritorio, en número y en porcentaje de afiliaciones, en la comisaría de Ourense. El SUP cuenta con 129 afiliados en activo en la sede provincial, el 52% de los funcionarios policiales que prestan su servicio en la demarcación. En la Unidad de Policía Adscrita —la Autonómica—, el porcentaje de representatividad sube al 63%. Es del 50% en la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín.

—¿Cómo valoran desde el SUP el trabajo del grupo provincial de estupefacientes de la comisaría en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala en Ourense?

Es la optimización de los recursos existentes elevados a la máxima expresión a base de profesionalidad, dedicación, esfuerzo, eficacia y eficiencia.

—¿Qué magnitud tiene, por la cantidad de heroína retirada del mercado ilegal, la operación que ha desmantelado cuatro puntos negros de distribución de droga en narcopisos de Covadonga?

Hemos de tener en cuenta que estamos hablando de un grupo operativo de estupefacientes con los recursos limitados. No podemos establecer una comparativa con los recursos que una UDYCO o un GRECO tienen a su alcance. Para llevar a cabo operaciones policiales de la envergadura que hemos tenido recientemente es preceptivo un arduo y prolongado periodo de tiempo de trabajo realizado para llevarlas a cabo. Desafortunadamente, el barrio de Covadonga ha sido, es y me temo que será un lugar de tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. La cuestión es hacerles ver y entender que estuvimos, estamos y estaremos siempre vigilantes para prevenir e intentar erradicar algún día el tráfico ilegal de unas sustancias que tanto daño y dolor han causado a muchas personas y familias.

—¿Cómo cree que repercutirán estas operaciones antidroga recientes en el estado general de la seguridad en la ciudad?

La seguridad total no existe. Uno puede poner en su casa una puerta acorazada con la cerradura más moderna y el sistema de alarma más sofisticado y no podrá evitar que alguien en un momento dado pueda entrar. Ahora bien, cuantas más medidas de prevención se implementen, más difícil lo tendrá el delincuente. Entre un domicilio con medidas de autoprotección y otro sin ninguna, los malos lo van a tener más fácil para entrar en esta última vivienda. Los delincuentes deben saber que estamos ahí, ojo avizor, para intentar evitar que se produzca el delito. Si se produce, vamos a ser implacables para dar con los autores y llevarlos ante los tribunales de justicia.

—Entre las demandas del SUP de que se doten más medios y efectivos, hace tiempo que reclaman la cobertura total de la UPR con un grupo operativo dotado de efectivos al completo, con los recursos defensivos adecuados y también con los vehículos de seguridad pertinentes. ¿Ampliar los medios y el número de policías de la unidad permitirá mejor la prevención y, por tanto, reducir la criminalidad?

Las UPR están conformadas orgánicamente y pensadas funcionalmente para desempeñar las tareas propias mediante grupos operativos. Un solo subgrupo operativo no puede llevar a cabo esas funciones de manera eficaz y eficiente durante los 365 días del año. Por poner un ejemplo, la normativa que regula la jornada laboral impide trabajar los cuatro fines de semana al mes a los mismos funcionarios. Si quieres tener un subgrupo de servicio los cuatro sábados por las noches para la prevención de que no se produzcan altercados en las zonas de ocio, necesitas dos subgrupos operativos. Parece una obviedad pero, a mayor número de efectivos, más capacidad de prevención; a mayor prevención, menos posibilidad de que se produzcan delitos; y con menos delitos, menor índice delincuencial y, por consiguiente, mayor sensación de seguridad.

—¿Qué tipo de necesidades deberían cubrirse en la comisaría provincial de Ourense atendiendo a fenómenos como el gran aumento de la movilidad por la alta velocidad ferroviaria? ¿En qué consistiría la Brigada Móvil que tantas veces han solicitado?

La alta velocidad no solo ha incrementado considerablemente el flujo de personas que transitan por Ourense, sino que permite recorrer largas distancias en muy poco tiempo. Eso no es únicamente una ventaja para los ciudadanos de bien, sino también para los delincuentes que pretenden pasar desapercibidos entre tanta gente. La Brigada Móvil, también denominada Policía en el Transporte, es una unidad especializada que se encarga de vigilar, prevenir y actuar para que los medios de transporte sean seguros y no sirvan de medio para la consecución de fines delictivos. Nosotros hemos pedido que se implemente un sector de esta unidad en la estación intermodal de Ourense, para que realice esas funciones de manera específica y con personal dedicado exclusivamente a esa labor.

—¿Les preocupa que, por el repunte de ciertos delitos en los úlltimos meses, cale una sensación de inseguridad ciudadana?

Ourense siempre ha sido una ciudad catalogada como segura. Quizás con la aparición de las redes sociales todo se magnifica. Muchas personas, casi siempre desde el anonimato, tergiversan y manipulan la realidad con fines espurios. No es menos cierto que los policías cada vez tenemos más difícil realizar nuestro trabajo. Ese carácter de agente de la autoridad cada vez está más en entredicho. El respaldo jurídico e institucional a nuestra labor es cada vez menor. Cada cambio normativo y legislativo que se produce va en detrimento de proporcionarnos herramientas jurídicas para desempeñar nuestro trabajo con garantías para nuestra integridad física y jurídica. Sirva como ejemplo la última instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el consumo de sustancias estupefacientes en los vehículos.

—Autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia desaprueban las patrullas vecinales y ustedes han advertido contra los riesgos personales y jurídicos de participar en ese tipo de actividad. ¿Qué mensaje mandarían?

Nuestro mensaje a la ciudadanía es que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo abnegado que desempeñan diariamente. Que colaboren con nosotros facilitándonos información de interés policial de la que tengan conocimiento para luchar contra la delincuencia, y que pidan a los responsables políticos más medios materiales y más recursos humanos para ofrecerles el mejor servicio posible.

—¿Creen que hay individuos con discurso de odio que aprovechan la preocupación vecinal para intentar inocular sus mensajes, tanto en reuniones vecinales como a través de las redes sociales?

Las redes sociales son un arma de doble filo. Son muy válidas para recibir información en tiempo real de las cosas y muy perniciosas cuando son utilizadas para determinados fines espurios. Mi consejo es que toda información sea leída con detenimiento y contrastada a poder ser con fuentes oficiales antes de darla por buena y veraz.