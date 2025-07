O PSdeG critica «o caótico traslado do paridoiro» e «o parcheo» da sanidade

A parlamentaria galega do PSdeG por Ourense, Carmen Rodríguez Dacosta, afirma que o último incidente rexistrado a semana pasada no Hospital Materno Infantil de Ourense, un novo desprendemento de parte do falso teito, que por fortuna non deixou ferido, únese «ao caótico traslado do paridoiro» como unha «demostración clara da política de caos e parcheo coa que a Xunta xestiona a sanidade pública», critica Dacosta.

A parlamentaria socialista sinala que este tipo de incidentes —desde 2023 coñecéronse catro derrubamentos de falsos teitos no Materno— «non é unha casualidade, senón o resultado de anos de abandono, de promesas incumpridas e dunha absoluta falta de planificación». Carmen Dacosta recordou que os profesionais levan meses denunciando as deficiencias nas instalacións «e a falta das condicións mínimas para ofrecer unha atención segura e digna».

Esixe un plan de inversións

A parlamentaria do PSdeG pola provincia de Ourense asegura que, «ao seguir mirando para outro lado e improvisando, a Xunta está poñendo en risco a saúde de profesionais, mulleres, nenos e nenas». Por ese motivo, a deputada socialista reclama ao goberno autonómico que poña en marcha «un plan serio con prazos e investimentos reais que garanta unha atención materno-infantil de calidade en Ourense».

Dacosta esixe, ademais, «responsabilidades políticas e que a Xunta asuma por unha vez o que está a facer coa sanidade».