Neurología en Ourense: 15.000 consultas al año y en cabeza en evitar abandonos de tratamientos

«Si hoy puedo levantarme, andar y llevar una vida más o menos normal es gracias al equipo de Neurología en general, y en particular a la enfermería. En el tratamiento hay unos pasos iniciales que tú mismo no eres capaz de dar solo, sin su ayuda», subraya Francisco Antonio Pérez Suárez, un ourensano de 62 años diagnosticado de párkinson desde hace once. Es una enfermedad que combina los estados ‘off’, sin síntomas, con fases ‘on’, en las que puede haber discinesias —movimientos involuntarios—, de mayor o menor intensidad.

«Hay un proceso de aprendizaje muy importante que trabajamos mucho con los pacientes antes de implantar los tratamientos: que comprendan la enfermedad, que sepan los síntomas. Es fundamental el trabajo de la enfermería, porque conoce desde el principio al final a los pacientes, su entorno familiar, la enfermedad. Es un recurso muy importante», subraya la neuróloga Rosa Yáñez.

«Tenemos un acceso directo al paciente, somos un enlace entre él y el neurólogo en cualquier momento, realizando seguimientos, controles de analíticas, educación sanitaria», describe Nuria Suárez, la única enfermera, pero con un papel clave en los resultados del servicio en el hospital de Ourense. Neurología, que en 2024 atendió 4.554 primeras consultas en toda el área sanitaria provincial, así como otras 10.467 citas sucesivas, destaca a nivel nacional por el cumplimiento de los tratamientos.

«Desde noviembre llevo una bomba de perfusión subcutánea, que me aporta una mejor calidad de vida, porque los síntomas son más continuos y normativos. La máquina tiene una dosis base, una extra de incremento de medicación y una baja, que es la que pones de noche. Regula mucho mejor la medicación», explica el paciente. «Estoy agradecido a la enfermera por su apoyo en el proceso de adaptación, porque al final tienes que acostumbrarte a una bomba de por vida. Es una máquina que llevas las 24 horas», asume.

«Pasé por etapas muy crudas, difíciles y de bajón, y eso es lo que tenemos que regular. Esta enfermedad puede llevarte a momentos de no querer salir de casa y a otros de querer hacerlo a todas horas, por un exceso o un defecto de la medicación. Con la bomba estoy más regularizado, normalizado, mucho mejor», añade Francisco, dueño de un conocimiento al detalle de su patología y sus síntomas.

«Es fundamental la educación sanitaria de los pacientes en enfermedades como el párkinson, desconocida para ellos cuando empiezan. A veces tienen dificultades para identificar los momentos ‘on’ e incluso los movimientos anormales. Aquí hacemos una labor exhaustiva para ayudarlos a identificar, en casos como las terapias avanzadas de infusión, cuándo pueden dar una dosis extra o cuándo tienen que utilizar un rescate. Trabajamos en conjunto con la enfermería y eso aporta valor», destaca la neuróloga Yáñez.

«Somos el hospital de España que menos caída tiene con estos tratamientos. Una vez instaurado el proceso los pacientes continúan, porque con las explicaciones dominan el manejo del tratamiento y pueden presentarse ante el mínimo efecto secundario. Vienen sin restricción, contactan con la enfermera, ella valora y comunica al neurólogo y vemos la solución. Los pacientes ganan confianza y disponen de una gran accesibilidad. Aprenden a manejar idóneamente su tratamiento», relata.

La doctora considera muy relevante que la enfermera integrada en el servicio sea del propio Sergas y no personal externo vinculado a los laboratorios del medicamento, como sucede en otros hospitales. «Por esos somos denominados como un centro independiente, porque no precisamos de recurso o ayuda externa para implantar los tratamientos y hacer el seguimiento». Esa autonomía y esa capacidad propia del hospital influyen, enlaza la doctora, en que no haya abandonos de tratamientos.

«Es un proceso complicado. Al instalar un tratamiento, cuando estamos calculando la dosis, empezamos con un tiempo variable, en algunos casos de diez semanas, viendo a los pacientes cada semana o incluso antes si lo necesitan. Pueden venir, les damos información, saben que están tutelados».

Escasez de médicos

A la conversación vuelve una y otra vez el papel diferencial de la enfermera como enlace entre el neurólogo y el enfermo, como profesional que conoce los procesos y resulta clave en el seguimiento de los casos y en la formación de los pacientes. «Su labor especializada es muy importante», subraya Daniel Apolinar García, el jefe de servicio. «Nos hace falta potenciarla. Sería necesario, al menos, doblar el número porque solo tenemos una enfermera asignada. Su labor de educación sanitaria, control de la enfermedad, conocimiento de los pacientes y seguimiento de la evolución de los crónicos es inmensa. Mejora la gestión asistencial, la hace mucho más ágil, y también ahorra tiempo al personal facultativo», apunta.

Porque la plantilla es escasa. «Hay un problema de recursos humanos y todo lo que se pueda solventar sin generar una consulta permite una gestión asistencial más eficaz», expone Apolinar. «En el servicio debería haber 14 facultativos, más dos que tienen un contrato que se llama de relevo generacional. Pero la OPE nos ha hecho mucho daño. En septiembre nos vamos a encontrar con un déficit de tres facultativos y una baja maternal sin cubrir. En total, -4».