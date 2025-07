A comarcalización do xulgado sobre violencia machista prexudicará a atención, di o BNG

A través de varias iniciativas rexistradas no Parlamento de Galicia, o BNG reclama á Xunta medidas para mellorar o funcionamento da administración xudicial en Ourense, como por exemplo ampliado o cadro de persoal funcionario, cun incremento da planta xudicial Civil e Penal así como evitando a comarcalización da futura sección de violencia contra a muller.

O parlamentario Iago Tabarés ve necesarias «a ampliación do cadro de persoal funcionario e a cobertura inmediata das baixas que se produzan, evitando situacións como as vividas no Xulgado de Instrución Número Dous, onde a falla de cobertura dos postos fai que non poda atenderse o servizo de garda e o despacho ordinario de asuntos», unha situación que tamén denunciou o sindicato Alternativas na Xustiza.

O BNG pide á Xunta «que actúe para evitar a comarcalización da futura sección de violencia sobre a muller, que estendería a súa competencia a case todos os partidos xudiciais de Ourense. Atendería o 88% da poboación e o 71% do territorio, feito que prexudicaría notablemente a atención ás vítimas». Sería «unha unidade xudicial que nacería cunha carga de traballo moi por riba do máximo aconsellable polo Consello Xeral do Poder Xudicial».