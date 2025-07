Huérfanos de la Policía caminan juntos: «Se convierten en familia»

La casa diocesana «Santa María Madre» fue el escenario y el lugar de acogida este sábado para un grupo de peregrinos muy especial. Un total de 38 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años llegaron desde todos los puntos del país para comenzar en la ciudad de Ourense, hoy, su primera etapa del Camino de Santiago. Se trata de una de las actividades que organiza la Fundación Huérfanos del Cuerpo de Policía Nacional, y que está enfocada a personas cuyos padres fallecidos eran parte de la Policía, así como también si se trataban de su cónyuge o pareja.

Esta fundación, según explica su presidente, Alberto Negri, tiene tres ejes principales a la hora de implicarse con los huérfanos. En primer lugar, con ayudas económicas mensuales, que varían según las necesidades de la persona beneficiaria. También ofrecen una asistencia que comprende desde el seguimiento escolar al apoyo psicológico. Por último, y es en este eje en el que se encuadra esta iniciativa jacobea, también cuentan con un programa sociocultural en el que se enmarca esta actividad del Camino de Santiago, en cinco etapas desde Ourense. «De los 38, tres de ellos son personas con discapacidad y cinco son huérfanos de la Guardia Civil, que es fundación hermana», dice Negri. «Vamos a estar tres días en Ourense y luego haremos etapas de 20 kilómetros. La idea es llegar a Santiago el jueves y pasar allí dos días para admirar la Catedral, sus museos y la ciudad», explica el presidente.

Caminar y progresar

El Camino no solo se trata de avanzar físicamente. Supone un viaje espiritual, un recorrido por el interior de uno mismo, para encontrarse durante el viaje mientras uno se nutre de las personas y de los paisajes que componen esta experiencia, única en el mundo.

La fundación ha creado un plan para estos huérfanos con un recorrido que parte desde la ciudad de Ourense a Cea, en su primera etapa, tras la cual continuarán hasta O Castro, pasarán por A Laxe, en la tercera jornada, y la cuarta será de Silleda a Ponte Ulla, desde donde llegarán a Santiago el quinto día.

Mario Ramírez, uno de estos jóvenes beneficiarios, admite que, cuando perdió a su madre, «ese impacto en mi vida generó un comportamiento que tal vez no era el más adecuado». Su padre, entonces, le animó a sumarse a esta fundación, gracias a la cual realizó su primer viaje al extranjero, un paso que le impulsó a llevar su vida actual: reside en Edimburgo.

Mar Prieto, psicóloga sanitaria, explica que muchos llegan con vergüenza o con miedo, pero en cuanto ven que todos se encuentran en la misma situación «se convierten en una familia». Al preguntarle por qué un viaje por el Camino de Santiago, Prieto destaca «la parte personal e individual» que conlleva hacer esta ruta. «No se trata de cuántos kilómetros haces», explica esta experta, «sino cómo vives tú tu propio camino».

Por su parte, José Antonio Molina, orientador de la fundación, considera que el Camino de Santiago supone una «excusa para reflexionar con ellos» . Refuerza la idea de Prieto y la enfoca en que «el Camino es un viaje donde ellos van a mantener conversaciones con otros beneficiarios, con nosotros como equipo y con las personas que se van a cruzar. Además van a poder reflexionar y ver qué otros pasos quieren dar más adelante».

Marta Sanz, otra joven que participa en la iniciativa, afirma que los compañeros componen «una familia» con la que hasta se va de vacaciones. Sanz hace hincapié en que compartir una experiencia tan dura como es perder a un progenitor no se vive igual con alguien que solamente puede decir un ‘lo siento’. «Conectas mucho con la gente que ha vivido lo mismo que tú, y ni siquiera hace falta que se lo expliques», valora esta chica.

Ignacio Sánchez, más conocido como Nacho, tiene una discapacidad intelectual y cuenta que en la actualidad está preparando oposiciones para un puesto público en la Generalitat de la comunidad valenciana, la tierra donde reside.

Al preguntarle por la Fundación Huérfanos CNP, no puede evitar emocionarse y derramar alguna lágrima, aunque estas se frenan rápidamente con el gran apoyo de los compañeros que están presentes. «Nacho lleva casi 20 años con nosotros y participa en absolutamente todas las actividades», alaba Negri, el presidente. «La fundación no sería lo mismo sin él». Nacho incide en que muchos no conocen la entidad, y deberían. «Que miren en la página web de la Policía Nacional, hay que animar a la gente», transmite con emoción.

«Te llena como persona»

Sanz insiste en las palabras de Nacho y en el apoyo psicológico y educativo que ofrecen en la entidad. «El nivel de inglés que tengo, lo tengo gracias a la fundación», subraya. La joven añade que este año aprovechará la orientación laboral que también brinda el equipo. Invita a sumarse a quienes están en su misma situación: «Te llena como persona. Yo, sin la fundación, no sería la misma».