Gaitas e percusión nun dos cumios de Galicia

A música tradicional propágase desde o cumio de Cabeza de Manzaneda cada mes de xullo, a case 1.800 metros de altitude no Macizo Central Ourensán. No cume da estación de montaña compiten, desde hai décadas, as mellores bandas de gaitas e de percusión de Galicia. Na actualidade, o formato é máis reducido que hai anos, pero o movemento aguanta, preservando unha práctica que vencella distintas xeracións arredor da cultura e a música galegas. Oito agrupacións de tres das catro provincias do país —a maioría, cinco grupos, é de Ourense— concursaron este domingo nunha competición dividida en catro graos, de maior a menor nivel.

A xornada, no cume da estación de montaña, rematou co Himno Antergo de Galicia ao unísono. / FDV

No primeiro gañou a Real Xuvenil, que competía contra a banda coruñesa Agarimo de Catabois. No segundo grao o título foi para a Banda de Gaitas de Chantada. No terceiro e cuarto nivel, os mellores valorados foron San Pantaleón das Viñas, de Ferrol, e a Banda de Gaitas do Riós, respectivamente.

A Real Xuvenil, durante a súa actuación, a mellor valorada no primeiro grao. / FDV

Campións individuais

Trescentos músicos participaron durante a fin de semana no campionato e noutros actos do Certame Celtibérico, que este ano acadou a décimo sexta edición. Na categoría de solistas de menos de dez anos, o campión foi Mael Lombardero Gueimonde. Entre os de máis de dez anos, triunfou Noa González Enríquez, quen ademais conseguiu outro título, o de campioa de bastón de mando. Florentino Pájaro Puga foi o mellor solista na categoría de máis de 18 anos.