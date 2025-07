Estrellas y Huellas, un lugar para poder decir adiós a tu mascota

Catalogarlos a día de hoy como meros animales de compañía se queda corto. Los vemos en tatuajes, en fotos familiares, y algunos hasta tienen su propio perfil en las redes sociales. Actualmente las mascotas se han convertido, sin atisbo de dudas, en un miembro más de la familia.

De modo que no resulta extraño que cada vez haya más servicios dedicados en exclusiva a los animales, aunque este en concreto, no es solo para ellos. «Estrellas y huellas» será el primer crematorio de mascostas de Ourense, ocupándose no solo de la incineración del animal sino de acompañar al resto de la familia durante el comienzo del duelo.

«Esto se trata de dar un servicio tanto a las familias como a los veterinarios», relata el gerente de Estrellas y Huellas, Lalo Arce. «Se trata de darles una buena despedida y que tengan un recuerdo de esa mascota con la que tanto han pasado y disfrutado».

Disponibilidad 24 horas

La ubicación de este crematorio se encuentra en el Parque Empresarial de Vilamarín, concretamente en la nave número 6. Tendrán un horario de apertura de 9.00 de la mañana a 19.30 de la tarde, aunque se ofrecer un servicio de emergencias y una atención las 24 horas durante toda la semana. Claro que esto último tendrá un coste extra dependiendo del horario.

«Es un servicio necesario que tenemos que dar a la gente. Pongamos el caso de un animal que, por ejemplo, ahora en verano con mucho calor, si la familia no dispone de sitio hay que ir a buscarla cuanto antes, también por un tema de olores», detalla Arce.

Además del teléfono que se facilita para ponerse en contacto directo con su gerente, Lalo Arce, existe en su página web un botón para poder ponerse en contacto a través de WhatsApp. Pese a que su ubicación está en Vilamarín y se trata del primer crematorio que va a haber en Ourense, Arce explica que esperan poder ofrecer este servicio más allá de la provincia.

«No solo vamos a trabajar en Ourense, vamos a trabajar en un perímetro de unos cien kilómetros de radio, abarcando otras provincias y hasta el norte de Portugal»

Es importante destacar que todos las cremaciones se certifican tanto a la clínica veterinaria como a la Xunta de Galicia.

«Siempre otorgamos el correspondiente certificado de las cremaciones que haremos, sea cual sea el tipo», explica Lalo Arce, para que quede constancia en la Xunta de Galicia y se pueda dar de baja el microchip del registro en el que constaba el animal.

Catálogo de recuerdos

A mayores de los servicios ofrecidos por esta empresa, se propone un catálogo de bienes materiales a fin de tener un último recuerdo de la mascota fallecida.

Se pueden ver en su página web (https://galicia.pet/es/) donde se exponen desde collares, llaveros, pulseras, etcétera, en los que se pueden guardar las cenizas del difunto, pasando por marcos de madera que están destinados a albergar esas cenizas junto a las urnas.

Urnas muy diversas que varían de formatos como la clásica «madera con acabado de nogal», que presume de una elaboración artesanal y se sitúa en un precio más asequible de 26 euros, hasta la urna de nombre «Tíbet», una urna ecológica también de una elaboración artesanal pensada para las ceremonias en la naturaleza, dado que «se descompone en contacto con agua o tierra húmeda, sin dejar residuos», según especifican en el catálogo. Esta propuesta sube algo más de precio hasta situarse en los 60 euros.

Ofertan también artículos personalizados entre los que se encuentran pulseras en las que se puede grabar la huella de la mascota, o una «icnita con marco», que consiste en un pack que contiene pasta de modelado de secado al aire libre sobre el que grabar la huella, soporte, imán autoadhesivo y un marco para su protección.

En su página web se puede además solicitar información a mayores para aquellos usuarios que lo deseen en la sección de «contacto» y se ofrece a las clínicas veterinarias la posibilidad de ponerse también en contacto directo con este servicio, en que se puede optar por un plan personalizado. Cuentan, incluso, con un blog con «preguntas frecuentes» o artículos como «¿qué hacer cuando muere tu perro?».

Ofrecerán hasta tres métodos de incineración acordes a las necesidades de la familia

No todas las personas pasan el duelo de la misma manera, ni todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas, por lo que en Estrellas y Huellas han querido organizar un catálogo con hasta tres opciones de incineración para mascotas. La primera se trata de la «cremación individual», en la que como indica su propio nombre la mascota sería incinerada sola. Esta opción está dirigida a quienes desean recuperar las cenizas, ya que este proceso garantiza recibirlas de manera íntegra. El precio de este servicio se ofrece desde 250 euros.La segunda opción, más económica desde 85 euros, es la de la «incineración colectiva», en la que se incineran varios animales en conjunto, por lo que no es posible recuperar una vez finalizado el proceso las cenizas de forma individual, aunque sí ofrecen una opción de recuerdo simbólico. La última de ellas es la modalidad «presencial», un servicio que se podría catalogar como premium, con un coste desde los 300 euros, pero que permite a quienes lo deseen asistir personalmente a este proceso en un entorno privado y acondicionado especialmente para ello. Todas las opciones incluyen un certificado de incineración.

¿Cómo será el proceso a seguir? La recogida, preparación y entrega paso por paso

La empresa Estrellas y huellas trabaja tanto con las clínicas veterinarias como con la familia de la mascota fallecida directamente. De modo que desde el primer paso del proceso, que sería la recogida de los restos del animal o bien en la propia clínica o en el domicilio particular, hasta la cremación como final, el procedimiento suele tardar alrededor de 48 horas. Tras recoger a la difunta mascota, y una vez su familia haya considerado el método de incinerización (individual, colectiva o presencial) que consideren más conveniente, los encargados correspondientes realizan la cremación. En caso de que la familia desee esperar en el crematorio, este dispone de diferentes salas de espera acondicionadas para dar un ambiente tranquilo y sosegado para afrontar el duelo. Para aquellos que escojan la modalidad presencial, serán trasladados a una sala especialmente dedicada para visualizar el momento de la cremación y reposar las emociones que afloren después. Una vez todo haya transcurrido, también se encargan de la entrega de cenizas —con la excepción de las obtenidas a través de la cremación colectiva—, que podrá realizarse en la clínica o directamente en el domicilio además de poder ir a buscarlas allí.