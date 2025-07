503 peregrinos e 6 cabalos no primeiro ano do albergue con cortes equinas de Piñor

Na contorna da Capela da Virxe da Peregrina, na localidade de Arenteiro (Piñor), os viaxeiros que percorren a Vía da Prata coa praza do Obradoiro como meta atopan un lugar tranquilo onde descansar, entre árbores que amortecen a calor do verán ourensán, nunhas instalacións modernas —lavandaría, comedor-cociña, dormitorio e zona de descanso— que acaban de cumprir un ano abertas. O albergue de Piñor dispón de 39 camas —3 son prazas adaptadas para persoas con discapacidade—, e é o primeiro establecemento público da ruta xacobea adaptado en Galicia para acoller cabalos e achegarlles comodidades para o descanso cando rematan a etapa.

Os dormitorios suman 39 camas, incluídas tres prazas para persoas con discapacidade. / ROI CRUZ

Polo momento, a ocupación de animais aínda é esporádica, pero o interese e o coñecemento van medrando grazas ao boca a boca dos xinetes que aquí pararon. Seis cabalos estiveron nos últimos doce meses no albergue, que dispón de cortes preparadas: cinco boxes pechados e un conxunto de tres cercados.

Desde a posta en marcha, o 19 de xullo de 2024, do aloxamento de Piñor para os viaxeiros do Camiño, a ocupación rexistrada é de máis de medio millar de persoas, de varios países e doutras comunidades de España. En 2024, un total de 160 peregrinos escolleron este lugar da ruta Mozárabe para facer noite. No que vai de 2025 —datos ata o 22 de xullo—, a ocupación acadou as 343 persoas. En 2024 pararon 2 cabalos. Este ano, de momento, estiveron 4.

Facer a ruta a cabalo require unha preparación previa e un deseño da loxística necesaria para organizar ben as etapas e o traxecto ao completo, tendo en conta as necesidades dos peregrinos e tamén dos animais. Todos os visitantes a cabalo que pararon polo momento en Piñor viñan de Andalucía, onde comeza a Vía da Prata.

O albergue de Piñor está nunha zona verde. / ROI CRUZ

Debería haber máis albergues antes de entrar en Galicia, porque viaxar a cabalo en longas distancias require infraestrutura e apoio

O director de Turismo de Galicia, o ourensán Xosé Merelles, salienta que «a posta en marcha do albergue de Piñor forma parte da nosa aposta por promover o Camiño de Santiago e mellorar a experiencia do peregrino, especialmente neste caso o que percorre o Camiño Mozárabe a cabalo. Este ano, xa transitaron esta ruta 5.336 peregrinos, un 3% máis que o pasado ano no mesmo período».

«Creo que este tipo de experiencia de peregrinaxe, a cabalo, vai ter moito impulso. Aínda que talvez debería haber máis albergues antes de entrar en Galicia, porque viaxar a cabalo en longas distancias require infraestrutura e apoio», expón Cecilio Santalices, xefe provincial de Turismo.

«O albergue vaise coñecendo e hai moitos que paran a comer antes de chegar e despois veñen a durmir aquí»

A albergueira Nuria Álvarez encárgase, xunto a outro traballador, en xornadas por quendas, da atención do establecemento público do Camiño de Santiago en Piñor. Neste ano de actividade «viñeron peregrinos nacionais pero tamén internacionais, desde Italia, Alemania, Xapón, Corea ou Canadá», indica. Moitos dos visitantes que pernoctan neste albergue atravesan a Vía da Prata en bicicleta.

O costume cando se transita por esta ruta do Camiño é percorrer a etapa entre Ourense e Cea. A variante ata a Oseira, onde hai aloxamentos privados e no propio albergue, así como tamén a Piñor, ofrece máis posibilidades para facer a xornada. «O albergue vaise coñecendo e hai moitos que paran a comer antes de chegar e despois veñen a durmir aquí», di Nuria.

Comedor-cociña e zona de descanso, unha das instalacións do albergue de Piñor. / ROI CRUZ

Os peregrinos que veñen cos cabalos alucinan co albergue. ‘Imos volver, ímosllo dicir ao noso equipo de hípica’. O boca a boca é a clave

Para mellorar os servizos, tralo peche dun bar antigo, atópase en obras unha nova construción moi próxima ao albergue, unha cafetería-bar para que os viaxeiros poidan comer, beber e completar a súa estadía. Polo momento poden pedir a outro bar do concello que colabora co aloxamento e achega en vehículo os produtos.

«Calculamos que a principios de outubro estará en marcha. É unha obra iniciativa do Concello e a explotación será unha licitación», di o alcalde de Piñor, José Luis González. O funcionamento do albergue, o primeiro público en Galicia para facilitar as rutas a cabalo, impacta positivamente no concello, confirma.

As cortes teñen palla, quentador, mangueira de agua e chan con goma, cómodo para os animais, un alivio para os seus cascos tralo esforzo da etapa. «Os peregrinos que veñen cos cabalos alucinan co albergue. ‘Imos volver, ímosllo dicir ao noso equipo de hípica’. O boca a boca é a clave», valora Nuria.

Interior dunha das cortes para cabalos. / ROI CRUZ

«Esta modalidade para facer o Camiño supón un extra, é moi fermoso», engade Santalices, que hai máis de vinte anos desfrutou da experiencia de percorrer a ruta a Santiago en cabalo. «Esta infraestrutura axuda, dá facilidades e permite descansar trala ruta con todos os servizos para o animal».

Turismo de Galicia engade que están a traballar na seguridade viaria cun plan de actuacións que suman en total 45 millóns de euros e incluén actuacións en máis de 150 quilómetros dos distintos Camiños de Santiago que atravesan o país, entre eles a vía Mozárabe, no que se se investirán case 9,5 millóns. «Ademais, desde a Xunta estamos a apostar pola diversificación da experiencia xacobea polo que a promoción desta ruta é unha das nosas prioridades. Levamos anos traballando para repartir o fluxo de camiñantes por todo o territorio e con iso, tamén a riqueza que xera, ao tempo que contribuímos á dinamización económica local derivada da actividade turística», destaca o organismo público.