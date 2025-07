Los propietarios del balneario de Baños de Molgas lo ponen a la venta

El balneario de Baños de Molgas, con 150 años de historia, entró en concurso de acreedores en febrero de 2022 y en marzo de 2023 ya no abrió sus puertas, por lo que fue puesto a la venta. Los nuevos propietarios desde marzo de 2024 estaban desde entonces trabajando en su reapertura, pero ahora, por motivos personales, han decidido ponerlo a la venta.

Las gestiones «ya estaban bastante avanzadas», apunta el alcalde, Manuel Ángel Fernández, que lamenta que una vez más este balneario no pueda abrir sus puertas. Señala que las instalaciones están en bastante buenas condiciones. Está nuevamente a la venta, no tiene letrero pero está en plataformas y «los propietarios ya hicieron contactos, y nosotros también buscamos posibles compradores, pero no es sencillo».